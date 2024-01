L’economia di Taiwan rallenta: cosa succede all’isola dei semiconduttori

Nella settimana che porta alle elezioni presidenziali, appuntamento fondamentale per il futuro del pianeta, pochi si sono soffermati sugli ultimi dati economici di Taiwan. Dati che certificano una crescita del pil scesa all’1,4% nel corso del 2023, in calo rispetto al 2,6% del 2022 e al 6,6% del 2021. Il rallentamento di Taipei, conseguenza di una debole domanda globale e di altrettanto deboli investimenti nazionali, potrebbe avere conseguenze geopolitiche non irrilevanti.

In particolare, nel caso in cui nel medio-lungo periodo la situazione dovesse peggiorare, l’isola rischia di non poter più sfruttare il proprio brillante apparato economico come scudo di fronte alle ambizioni riunificatrici della Cina, perdendo così la sua più importante assicurazione sulla sicurezza dopo il sostegno statunitense.

Come ha evidenziato il sito Asia Times, anche se il tasso di inflazione di Taiwan si è fin qui mantenuto relativamente basso rispetto a quello registrato in gran parte dell’Occidente, la crescita dei salari non ha saputo tenere il passo con la stessa inflazione. Nello specifico, il tasso d’inflazione medio rilevato nei primi tre trimestri del 2023 è stato superiore del 2,4% rispetto alla crescita reale dei salari totali nello stesso anno. [...]