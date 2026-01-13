L’America che invecchia. Perché il futuro dell’economia Usa è già scritto nei numeri?

La demografia è lo studio della struttura delle popolazioni umane, includendo fattori come nascite, decessi, invecchiamento, oltre a fattori sanitari ed economici. Alcuni cambiamenti demografici avvengono lentamente, nell’arco di decenni, ma in modo prevedibile.

Per esempio, se si vogliono esaminare le proiezioni per il 2050 del rapporto tra la popolazione in età lavorativa degli Stati Uniti — diciamo tra i 25 e i 64 anni — e la popolazione over 65, bisogna partire da un dato fondamentale: tutta la popolazione statunitense nata negli USA che nel 2050 avrà più di 25 anni è già nata.

Quindi le proiezioni demografiche possono variare solo ai margini, considerando possibili futuri tassi di immigrazione, oppure come potrebbero cambiare i tassi di salute e di mortalità degli anziani, o come potrebbero evolversi i tassi di partecipazione al lavoro dei diversi gruppi nei prossimi 25 anni. Ma il rapporto di base tra popolazione in età lavorativa ed anziani nel 2050 è già, per così dire, incorporato nel sistema. [...]