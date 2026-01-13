Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

L’America che invecchia. Perché il futuro dell’economia Usa è già scritto nei numeri?

Timothy Taylor

13 Gennaio 2026 - 09:42

I numeri spiegano perché la crescita futura degli Stati Uniti dipenderà sempre meno dalle nascite e sempre più dall’immigrazione.

L’America che invecchia. Perché il futuro dell’economia Usa è già scritto nei numeri?

La demografia è lo studio della struttura delle popolazioni umane, includendo fattori come nascite, decessi, invecchiamento, oltre a fattori sanitari ed economici. Alcuni cambiamenti demografici avvengono lentamente, nell’arco di decenni, ma in modo prevedibile.

Per esempio, se si vogliono esaminare le proiezioni per il 2050 del rapporto tra la popolazione in età lavorativa degli Stati Uniti — diciamo tra i 25 e i 64 anni — e la popolazione over 65, bisogna partire da un dato fondamentale: tutta la popolazione statunitense nata negli USA che nel 2050 avrà più di 25 anni è già nata.

Quindi le proiezioni demografiche possono variare solo ai margini, considerando possibili futuri tassi di immigrazione, oppure come potrebbero cambiare i tassi di salute e di mortalità degli anziani, o come potrebbero evolversi i tassi di partecipazione al lavoro dei diversi gruppi nei prossimi 25 anni. Ma il rapporto di base tra popolazione in età lavorativa ed anziani nel 2050 è già, per così dire, incorporato nel sistema. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Stati Uniti
# Demografia
# Welfare
# Crisi demografica

Seguici su

FT logo

Perché la crisi abitativa sta spingendo le nuove generazioni verso le criptovalute

Esclusi dalla proprietà della casa, i giovani della Gen Z si rivolgono a (…)

13 gennaio 2026

Generali nel mirino del governo? Il piano segreto svelato dal Financial Times

Dal salvataggio di MPS al risiko Mediobanca, la strategia per arrivare a (…)

12 gennaio 2026

Dall’estremismo all’AI sintetica: le forze che stanno erodendo la fiducia nel web

Dall’AI ai troll stranieri: perché oggi credere a ciò che leggiamo online è (…)

9 gennaio 2026

Mercati, arriva la “resa dei conti” in questo settore. L’analisi sul Financial Times

I principali gestori di patrimoni si preparano a un possibile crollo di (…)

7 gennaio 2026

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

24 anni dopo l'introduzione dell'euro, la Germania continua a cambiare milioni di marchi

Economia internazionale

24 anni dopo l’introduzione dell’euro, la Germania continua a cambiare milioni di marchi

Gli Emirati Arabi stanno costruendo la più grande riserva di acqua al mondo

Economia internazionale

Gli Emirati Arabi stanno costruendo la più grande riserva di acqua al mondo

Correlato

Addio pensioni garantite. La scelta olandese che potrebbe cambiare il futuro dell'Europa

Pensioni

Addio pensioni garantite. La scelta olandese che potrebbe cambiare il futuro dell’Europa