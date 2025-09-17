Kodak presenta Charmera. Come funziona la “fotocamera del futuro”?

In un mondo in cui gli smartphone sembrano farla da padrona lato fotocamere, c’è chi non vuole darsi per vinto e punta a lanciare dispositivi pronti a sbaragliare le attuali leggi di mercato. Un esempio lampante è Kodak, marchio leader nel settore che proprio nei giorni scorsi ha presentato la sua nuova Charmera.

Si tratta di una mini macchina fotografica digitale studiata per essere trasportata ovunque. L’omaggio al passato è chiaro, il suo stile vintage rimanda alla Kodak Fling usa e getta tanto apprezzata negli anni ’80. Le sue caratteristiche e alcuni dettagli trapelati hanno da subito scatenato l’entusiasmo degli utenti. Che si tratti della fotocamera del futuro?

Kodak Charmera, ecco le caratteristiche principali

La nuova Charmera di Kodak sarà disponibile in sette modelli totali. Dal peso di circa 30 grammi e con un diametro che misura 5,6 cm, questo dispositivo è in grado di scattare foto e di registrare video con 7 filtri vintage, timbri data per le foto e cornici Kodak personalizzate.

C’è inoltre uno schermo integrato, prima grande novità rispetto al passato. Grazie a questo accessorio, sarà possibile rivedere le foto e i video scattati. Le foto e le registrazioni possono anche essere salvate e poi trasferite su altri dispositivi tramite la porta USB-C. Per salvare tutti gli elementi, invece, è necessario avere una scheda Micro SD.

Ultimo, ma non ultimo, grande vantaggio è la possibilità di usare la fotocamera anche come portachiavi. Le sue dimensioni esigue e il bocchettone integrato permettono di agganciare il tutto direttamente alla cintura, alle chiavi o a un borsello, così da poter scattare foto facilmente in qualsiasi momento.

In distribuzione ci sarà anche il modello Blind Box, selezionabile al momento dell’acquisto. I clienti potranno infatti acquistare una delle sei edizioni standard oppure quella segreta. Quest’ultima presenta una scocca trasparente che mostra il funzionamento interno della fotocamera.

Quando arriva e quanto costa

La nuova Kodak Charmera è già disponibile sul mercato globale, Italia compresa. Come specificato dall’azienda all’interno della sua nota di annuncio, la fotocamera in questione è acquistabile sia sul sito ufficiale dell’azienda sia presso tutti i negozi fisici e digitali autorizzati.

Il prezzo di partenza è di 29,99 euro ed è in questo momento andata sold-out. È anche possibile optare per la collezione completa Kodak Charmera Blind Box, che ha un prezzo esclusivo di 179,94 euro e comprende tutti i principali vantaggi che questo dispositivo ha da offrire.

A detta di molti, il suo successo potrebbe aprire a una nuova era per le fotocamere digitali. Questa è almeno la speranza di Kodak, pronta a tornare in auge con device che rimandano al passato e guardano al futuro.