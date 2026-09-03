JPMorgan presenta le 10 azioni da comprare a settembre

Anche JPMorgan, così come Goldman Sachs, ha aggiornato con l’inizio del mese di settembre la lista delle azioni top che consiglia di comprare, presentando i suoi 10 titoli top picks.

Ogni mese, gli analisti di JPMorgan raccolgono di fatto le loro migliori idee di investimento nell’ambito di diverse strategie: growth, income, value e short.

Le 10 azioni top pick di JPMorgan per settembre, nella lista le Big Tech Amazon e Google

Questo mese, la banca ha aggiunto nella sua Top 10 le azioni Gaming e Leisure Properties, rimuovendo i titoli di EPR Properties.

I 10 titoli preferiti da JPMorgan includono grandi nomi della Corporate America, come le Big Tech Amazon e Alphabet-Google.

In evidenza anche la blue chip Caterpillar, leader mondiale nella produzione di macchinari pesanti per le costruzioni; il colosso farmaceutico Eli Lilly; il il gigante attivo nel mercato dell’aerospazio e della difesa Boeing; la più grande catena al mondo di supermercati e grande distribuzione organizzata (GDO) Walmart, così come le azioni Broadcom, gigante del settore tecnologico, specializzato nella progettazione di semiconduttori.

Di seguito la lista aggiornata delle azioni che JPMorgan raccomanda per il mese di settembre, con accanto i relativi ticker:

Amazon.com (AMZN)

(AMZN) Broadcom Inc (AVG)

(AVG) Boeing (BA)

(BA) Caterpillar CAT

CAT Gaming and Leisure Properties (GLPI)

(GLPI) Alphabet Class A (GOOGL)

(GOOGL) Eli Lilly and Company (LLY)

(LLY) Take-Two Interactive Software (TTWO)

(TTWO) United Airlines Holdings (UAL)

(UAL) Walmart

Nella lista le azioni Take-Two Interactive, con margine di rialzo previsto a +43%

La lista include le azioni Take-Two Interactive, che sono state aggiunte alla lista delle azioni growth da JPMorgan nel mese di agosto.

Per le azioni del gruppo di videogiochi, noto per controllare Rockstar Games, sviluppatore della celebre saga Grand Theft Auto, oltre a 2K e Zynga, l’analista di JPMorgan Bryan Smilek ha fissato un target price di 310 dollari, che implica un potenziale rialzo di circa il 43% rispetto alla chiusura di ieri a Wall Street, a quota $216,14.

Rockstar ha aperto i preordini di Grand Theft Auto VI a giugno e, alla fine di agosto, ha pubblicato un’anteprima estesa del gioco su Netflix, sul proprio canale YouTube ufficiale e sul sito dedicato a Grand Theft Auto VI.

Nel riflettere le aspettative legate al lancio di Grand Theft Auto VI, previsto per il 19 novembre, Take-Two ha confermato la previsione di net bookings per l’esercizio fiscale 2027 compresa tra 8 e 8,2 miliardi di dollari.

Secondo la società di market intelligence Sensor Tower, al 31 agosto il gioco ha già generato circa 4,9 milioni di preordini.

Le azioni Take-Two hanno perso il 15,58% dall’inizio del 2026.

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La new entry nella lista top picks di JPMorgan è il titolo Gaming and Leisure Properties

Gaming and Leisure Properties è invece la new entry della lista di JPMorgan.

Real estate investment trust (REIT) con sede in Pennsylvania, Gaming and Leisure Properties possiede immobili destinati a casinò, che concede in locazione agli operatori del settore del gaming.

Nell’ambito dei cosiddetti contratti di locazione triple-net, sono gli inquilini a sostenere costi come manutenzione, assicurazione, imposte e utenze.

JPMorgan ha inserito le azioni Gaming and Leisure Properties nella propria strategia income, definendo il rendimento del dividendo, nella fascia del 7% “relativamente sicuro”.

In particolare l’analista Anthony Paolone ha assegnato un rating overweight alle azioni, prevedendo che la crescita degli utili della società supererà quella dei suoi principali concorrenti diretti.

Paolone ha fissato un target price di 51 dollari, che implica un potenziale rialzo del 20% rispetto alla chiusura di ieri delle azioni, a quota $42,34.

Secondo gli ultimi risultati pubblicati dalla società, nel secondo trimestre del 2026 i ricavi di Gaming and Leisure Properties sono aumentati del 9% su base annua, raggiungendo quasi 431 milioni di dollari.

Tra le grandi novità, la decisione del consiglio di amministrazione di fissare un dividendo di 82 centesimi per azione per il terzo trimestre del 2026, in aumento rispetto ai 78 centesimi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Le azioni Gaming and Leisure Properties hanno perso dall’inizio del 2026 il 5,26%, e attualmente offrono un dividend yield di circa il 7,5%.