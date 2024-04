Iran attacca Israele, la DIRETTA. È scoppiata la Terza guerra mondiale?

L’attacco dell’Iran contro Israele è iniziato.

La tensione in Medio Oriente ha raggiunto ormai il punto di rottura. Stando ai media israeliani, infatti, dalla Repubblica Islamica sarebbero decollati decine di droni e missili diretti contro lo Stato Ebraico.

Un attacco annunciato di cui si parlava da giorni, come risposta diretta all’attacco di Israele all’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, il 1° aprile. Sembra quindi che la rappresaglia iraniana ha avuto inizio.

Gli esperti si sono interrogati a lungo su quali potrebbero essere le conseguenze nel caso di un attacco iraniano, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del presidente statunitense Joe Biden, che ha ribadito la vicinanza di Washington a Tel Aviv. Il rischio di un’escalation regionale, se non globale, è pericolosamente vicino.

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rassicura i cittadini: Israele è pronta a contrastare un attacco e «colpirà» altrettanto duramente l’Iran: “i nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco”.

I droni lanciati dall’Iran dovrebbero colpire Israele entro le 2 di notte (l’una ore italiane), secondo le più recenti stime delle fonti di sicurezza israeliane. In queste ore così tetre, ci apprestiamo a seguire passo passo gli sviluppi in Medio Oriente: la diretta dell’attacco di Teheran a Tel Aviv.

23:52 Siria attiva sistemi missilistici per difendersi da Israele Anche la Siria ha attivato i suoi sistemi di difesa missilistica in caso di attacco israeliano. Lo riferiscono fonti dell’Esercito siriano, secondo cui Israele potrebbe colpire in risposta all’attacco con droni iraniani.

23:47 Iran minaccia ripercussioni su chi consente a Israele di attaccare In queste ore di tensione, l’Iran tuona e avverte gli altri paesi: chi consentirà allo Stato Ebraico di attaccare il suolo iraniano sarà oggetto di una “una forte risposta”. Lo ha riferito il ministro della Difesa dell’Iran, secondo Haaretz che cita media internazionali.

23:40 Houthi lanciano droni verso Israele Droni sarebbero partiti anche dallo Yemen verso Israele. Lo riferisce la Reuters sul suo sito. Lo scenario di un attacco congiunto da più Paesi sembra quindi avverarsi.

23:37 Iran, terzo lancio di droni verso Israele L’Iran ha effettuato un terzo lancio di droni verso Israele. Alcuni sarebbero già stati intercettati nello spazio aereo della Siria.

23:25 Iran conferma gli attacchi Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno confermato l’attacco in corso con droni e missili contro Israele come “risposta ai numerosi crimini commessi dal regime sionista, compreso l’attacco alla sezione consolare”. L’attacco nasce in seguito dell’attacco del 1° aprile al suo consolato di Damasco.

23:17 Primi droni intercettati da Israele L’Iron Dome sembrerebbe già entrato in azione. Israele avrebbe cominciato ad intercettare i droni iraniani sulla Siria e la Giordania, almeno stando ad alcuni canali televisivi. La notizia per adesso non ha avuto ancora una conferma ufficiale. A essersi attivato sarebbe l’“ombrello di protezione” degli Usa con gli alleati della regione.

23:16 Israele, riunito gabinetto di guerra Si è appena riunito il gabinetto di guerra a Tel Aviv con a capo il premier Benjamin Netanyahu dopo l’inizio dell’attacco in Iran. Lo riferiscono i media israeliani.

22:56 Israele, i primi droni in arrivo entro 2 ore Il primo attacco dei droni iraniani dovrebbero abbattersi su Israele entro due ore. Questa la stima della difesa israeliana. Israele punta tutto sull’Iron Dome, il sistema antimissile del Paese, uno dei più sicuri al mondo.

22:52 Usa confermano: L’Iran sta attaccando Israele Washington ha confermato l’inizio dell’attacco contro Israele da parte dell’Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden è stato tempestivamente informato e seguirà la vicenda con attenzione.

22:50 Iran, seconda ondata di droni contro Israele I media iraniani confermerebbero l’attacco, secondo quelli israeliani, in quanto avrebbero riferito di una seconda ondata di droni lanciata dalla Repubblica islamica verso lo Stato ebraico.

22:48 Droni iraniani sorvolano l’Iraq Decine di droni iraniani sono stati avvistati sopra le province meridionali dell’Iraq, direzione: Israele. Lo ha riferito la televisione Al Arabiya. Secondo una fonte militare, infatti, “decine di droni iraniani stanno attraversando le province meridionali irachene di Maysan e Al-Nasiriyah in rotta verso il territorio di Israele”.

22.20 Il messaggio di Netanyahu alla Nazione: “Siamo Pronti” “Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, le Idf sono forti”. Queste le parole del premier al Paese, invitando i cittadini alla calma.

21.50 L’attacco dell’Iran ha inizio Dall’Iran sono decollati i primi droni diretti contro Israele. Lo annunciano alcuni media israeliano come lo Jerusalem Post, il quale ha dichiarato che almeno 50 (se non un centinaio) di droni e missili sarebbero partiti dall’Iran per raggiungere domani mattina alle 6.30 (ore italiane) Tel Aviv.

21:48 Israele, decollato l’aereo del premier Netanyahu È decollato da Israele in vista dei preparativi per un attacco da parte dell’Iran. Lo riporta il sito Ynet .