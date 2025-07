iPhone 17 Pro mostrato per sbaglio a San Francisco, spunta una novità a sorpresa

Quante volte capita di vedere modelli di smartphone inediti in circolazione? I casi sono veramente pochi, soprattutto quando si parla di iPhone. Apple ha una politica rigida sulle fughe di notizie, si fa il possibile per non far trapelare alcun dettaglio sui propri prodotti prima del Keynote di presentazione.

Questa volta però, le cose non sono andate come da programma. In queste ore, infatti, è diventata virale una foto scattata a San Francisco in cui viene immortalato un uomo con in mano due iPhone. Il primo è chiaramente un iPhone 16 Pro, con il codice Data Matrix che sta ad indicare che il dispositivo è stato commissionato da Apple a un dipendente. Ma a lasciare senza parole è il secondo: si tratta quasi sicuramente del nuovo iPhone 17 Pro.

Il dettaglio emerso sull’iPhone 17 Pro Come si può vedere nell’immagine, il presunto iPhone 17 Pro mostrato in foto è rivestito da una spessa custodia protettiva nera che ne protegge il design interno. Si riesce comunque a vedere il LED e lo scanner LiDAR, che sono stati riposizionati nell’angolo superiore destro. Proprio come affermavano le varie voci di corridoio dei mesi scorsi, secondo cui Apple abbia deciso di introdurre un’isola della fotocamera ridisegnata e che occupa l’intera larghezza del dispositivo sul retro. Ma la vera chicca è un’altra. Analizzando più da vicino la parte superiore del melafonino, all’altezza dei due sensori verticali della fotocamera, si nota uno strano pulsante inedito. Di cosa si tratta? Quasi sicuramente, dell’inedito tasto dedicato alla fotocamera, che si aggiunge a quello in basso a destra introdotto con iPhone 16. Anche in questo caso, sono stati tanti i leak degli ultimi giorni che lo menzionavano. Dovrebbe servire a scorrere più facilmente tra le varie impostazioni della fotocamera, per cambiare modalità o per passare dalle foto ai video, senza il bisogno di toccare lo schermo.