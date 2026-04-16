Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Investe i risparmi di una vita in un’app, ma è una truffa. In fumo €200.000

Money.it Guide

16 Aprile 2026 - 12:00

La truffa dell’app “Lino il maialino salva soldino” ha colpito una pensionata che pensava di investire i propri risparmi in modo sicuro: ecco cosa è successo

Investe i risparmi di una vita in un’app, ma è una truffa. In fumo €200.000

Un’app innovativa, dei risparmi da investire in modo sicuro e, soprattutto, un rapporto di fiducia consolidata tra risparmiatrice e truffatori: questi sono gli ingredienti principali della neonata truffa di “Lino il maialino salva soldino”, l’applicazione - che non esiste - che avrebbe dovuto rappresentare la tranquillità economica di una pensionata trentina. Ben 200 mila euro andati in fumo per colpa di una confidenza mal riposta.

L’app di investimento e risparmio che non esiste: come funziona la truffa (e cosa è successo)

Dietro un nome quasi fiabesco si nasconde una truffa molto lucida e strutturata. La vicenda si è consumata in Trentino, dove una donna di circa ottant’anni, invalida e senza familiari stretti, è stata raggirata da due cinquantenni, originari del Sud Italia (Campania e Puglia) ma residenti da anni nel Nord. Non erano sconosciuti: il legame con la vittima era stato costruito nel tempo, alimentato da fiducia e frequentazioni. Ed è proprio su questo terreno che è maturato il raggiro.

La proposta era tanto semplice quanto efficace: investire in una società attiva nel settore dell’innovazione digitale, impegnata nello sviluppo di una nuova applicazione per smartphone e pc. Il progetto, battezzato “Lino Shopping App” - con il rassicurante slogan “Lino il maialino salva soldino” - prometteva di rivoluzionare il modo di fare acquisti, grazie a un sistema di cashback, premi e risparmio sulla spesa. Un’idea credibile, raccontata con dovizia di dettagli tecnici e prospettive di guadagni elevati.

Avevano una capacità dialettica straordinaria”, ha raccontato la vittima dopo aver compreso l’inganno. Convinta della solidità dell’investimento, la donna ha versato progressivamente 200.000 euro, acquistando quote societarie il cui valore reale si aggirava attorno ai 2.000 euro. Una sproporzione enorme, mascherata da promesse di rendimenti futuri.

L’app, però, non è mai stata sviluppata né immessa sul mercato. I soldi sono stati in gran parte dispersi, anche se gli investigatori della Guardia di Finanza di Trento sono riusciti a recuperarne una parte attraverso accertamenti bancari e il tracciamento dei flussi finanziari, successivamente reimpiegati in altre attività riconducibili ai due indagati.

La Procura ha aperto un fascicolo per truffa aggravata e autoriciclaggio, mentre il gip ha disposto il sequestro preventivo per un importo pari al danno economico subito dalla vittima. Un provvedimento che segna un primo passo dal punto di vista legale, ma che difficilmente potrà restituire alla pensionata i risparmi di una vita.

leggi anche

La nuova truffa con l’AI che simula la voce del tuo capo e ti svuota il conto in banca
La nuova truffa con l'AI che simula la voce del tuo capo e ti svuota il conto in banca

Cosa ci insegna la storia di “Lino il maialino salva soldino”?

La truffa di “Lino il maialino” conferma un trend consolidato, purtroppo. I dati più recenti parlano chiaro: nel 2024, nonostante un calo generale delle truffe, le vittime over 65 sono aumentate di 5.782 casi, passando da 37.108 a 42.890, con un incremento del +15,58%. Un dato che fotografa una tendenza preoccupante.

Ancora più significativo è che quasi 3 truffe su 10 colpiscono proprio gli anziani. Le modalità sono diverse: telefonate ingannevoli (71%), truffe di persona (60%) e, sempre più spesso, anche raggiri digitali (43,9%), secondo il rapporto Eurispes Italia 2025.

Il caso della pensionata trentina dimostra quanto sia decisivo il fattore umano, soprattutto per chi non ha assistenza diretta o familiari. Non è stata la tecnologia a ingannarla, ma la fiducia. Gli anziani, spesso soli o senza una rete familiare solida, diventano bersagli ideali proprio perché più inclini a credere a chi si presenta come affidabile. Se in più ci mettiamo una conoscenza della materia quasi nulla, il gioco è praticamente fatto.

Difendersi, però, è possibile. Diffidare da promesse di guadagni elevati e rapidi, verificare sempre l’esistenza reale di società e prodotti e, soprattutto, evitare di prendere decisioni finanziarie senza un confronto esterno sono regole fondamentali, che valgono a 360° per tutte le tipologie di truffa (e a qualsiasi età).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# App
# Soldi
# Truffa

Seguici su

FT logo

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

I 10 migliori siti streaming per partite di calcio gratis

Tecnologia

I 10 migliori siti streaming per partite di calcio gratis
Rimborso Netflix in Italia, ecco il modulo, come compilarlo e cosa inserire

Tecnologia

Rimborso Netflix in Italia, ecco il modulo, come compilarlo e cosa inserire

Correlato

La nuova truffa con l'AI che simula la voce del tuo capo e ti svuota il conto in banca

Tecnologia

La nuova truffa con l’AI che simula la voce del tuo capo e ti svuota il conto in banca