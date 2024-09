L’intelligenza artificiale sta cambiando la tua vita? Partecipa al sondaggio

L’intelligenza artificiale sta cambiando la tua vita? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che l’Ia - da argomento riservato agli esperti del settore e ai film di fantascienza - è diventata ormai una parte della quotidianità visto il suo utilizzo sempre più diffuso tra i cittadini di tutte l’età.

L’intelligenza artificiale sta cambiando la tua vita? Di' la tua!

PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE CLICCARE SUL BOX IN ALTO

Non a caso quella della diffusione su larga scala dell’intelligenza artificiale è stata descritta come una rivoluzione, seconda solo a quella del web per quanto riguarda i nostri tempi.

Del resto i numeri dell’Ia in Italia sembrerebbero parlare chiaro: il mercato nel nostro Paese è cresciuto del 55%, ma questo balzo per il 90% sarebbe dovuto alle grandi imprese. Nonostante questo, alcune indagini hanno rivelato che sette italiani su dieci hanno fatto ricorso a tecnologie o applicativi basati sull’Intelligenza artificiale, con la percentuale che schizza all’83% per quanto riguarda i giovani.

Non è ben chiaro però se questo massiccio ricorso sia una fonte di effettivi benefici oppure magari una mera curiosità, senza contare poi tutte le insidie che si nascondono dietro questi sistemi artificiali.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire se l’intelligenza artificiale stia cambiando o meno la vita degli italiani.

Il sondaggio sull’intelligenza artificiale

Chat GPT è un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI. Con ogni probabilità è il software specializzato nella conversazione con un utente umano più famoso al mondo.

Da quando è stato rilasciato nel novembre 2022 in soli due mesi ha raggiunto i 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Da quel momento l’intelligenza artificiale è diventata a portata di tutti, tanto da spingere governi di tutti il mondo a legiferare in materia.

La domanda di questo sondaggio però non riguarda la contrarietà o meno all’Ia, ma se questa nuova possibilità stia cambiando o meno la vita di tutti i giorni dei nostri lettori, dall’ambito lavorativo a quello dello studio fino al tempo libero.

In virtù del fatto che le possibilità di risposta - Sì o No - a questo sondaggio possono apparire riduttive, invitiamo gli utenti a lasciare un commento qui in basso per raccontarci nel caso come l’intelligenza artificiale avrebbe cambiato la propria vita.

