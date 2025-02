Infermieri, come versare l’imposta sostitutiva sugli straordinari

La flat tax per gli straordinari degli infermieri è operativa e con i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate i sostituti di imposta possono correttamente operare le ritenute.

La legge 207 del 2024, legge di Bilancio 2025, prevede una tassazione sostitutiva di favore per il personale infermieristico che mette a disposizione lavoro straordinario. L’imposta sostitutiva prevede un’aliquota agevolata al 5% sostitutiva anche di addizionali regionali e comunali.

Con la Risoluzione 7 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’imposta sostitutiva in argomento.

Ecco tutti i codici tributo da utilizzare per indicare correttamente l’imposta sostitutiva per gli straordinari degli infermieri.

Straordinario infermieri, ecco i codici tributo

Al fine di ridurre le liste di attesa sono state previste delle agevolazioni fiscali per il personale sanitario che mette a disposizione prestazioni aggiuntive rispetto all’orario canonico di lavoro. La tassazione agevolata prevede un’aliquota al 5%.

I sostituti di imposta per indicare correttamente le ritenute operate devono usare i seguenti codici tributo.

“1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri Divisione Servizi dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

I codici tributo visti devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24 indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).