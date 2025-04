Incontro Trump Meloni oggi, orario e dove vedere in tv e streaming

Come investire in borsa?

Incontro Trump Meloni oggi: tutto è pronto a Washington per l’atteso bilaterale tra la premier e il presidente americano, un faccia a faccia che arriva dopo il flop del viaggio Oltreoceano del commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, che non è riuscito a convincere il tycoon ad azzerare i dazi reciproci su industria e auto.

Giorgia Meloni prima di volare negli States ha tenuto un gabinetto con i vicepremier e i suoi consiglieri più fidati, ma prima di salire sull’aereo alla volta di Washington ha ammesso che si tratta di un “momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore”.

Non sono giorni facili anche per Donald Trump, in grande difficoltà nei sondaggi dopo solo tre mesi di presidenza e pressato da più parti per una strategia dei dazi che finora sembrerebbe essere controproducente e deleteria degli Usa, anche se il presidente chiede pazienza perché i risultati di questa strategia secondo lui si vedranno alla lunga.

Ma di cosa si parlerà durante l’incontro tra Trump e Meloni? Oltre ai dazi con la premier che proverà ad azzerarli o perlomeno abbassarli, gli altri argomenti sul tavolo dovrebbero essere l’aumento della spesa militare da parte dell’Italia almeno fino al 2% del Pil, il GNL americano da importare e il nostro rapporto con la Cina.

Nelle scorse ore la Casa Bianca ha reso noto il programma dell’incontro Meloni-Trump, con il tutto che durerà meno di quattro ore visti gli impegni dei due leader: domani infatti la presidente del Consiglio a Roma vedrà il vicepresidente americano J.D. Vance, in una sorta di secondo tempo di questo “match” tra Usa e Italia.

Vediamo allora nel dettaglio l’orario (locale e italiano) dell’incontro tra Trump e Meloni, oltre a dove poter vedere da noi questo vertice in diretta tv e streaming.

Orario incontro tra Trump e Meloni L’incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni si svolgerà oggi giovedì 17 aprile a Washington, presso lo Studio Ovale, l’ufficio del presidente degli Stati Uniti che è posizionato nella West Wing della Casa Bianca. Il programma dell’incontro Trump-Meloni è molto serrato, con il primo atto che andrà in scena alle ore 18.05 in Italia

- le 12.05 a Washington - quando è previsto un pranzo nel cabinet room tra i due leader, un evento questo non accessibile alla stampa. L’incontro vero e proprio tra Trump e Meloni si terrà alle ore 19 italiane, le 13 locali; al bilaterale nello Studio Ovale sarà presente il pool dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani. Tutto dovrà finire entro le 22 ora italiana visto che a quell’ora Donald Trump ha un altro impegno e Giorgia Meloni deve tornare a Roma. La Casa Bianca infine ha fatto sapere che non ci sarà una conferenza stampa congiunta al termine dell’incontro.