In questi 4 settori le aziende stanno assumendo “come matte”

Il 2025 si presenta come un anno promettente per chi è alla ricerca di opportunità lavorative, nonostante il mercato continui ad essere altamente competitivo. Secondo un’indagine globale condotta su LinkedIn, più del 58% dei lavoratori ha in programma di cambiare occupazione quest’anno.

Per questo motivo è utile conoscere quali siano i settori che, al momento, cercano più personale e che garantiscono delle prospettive di carriera interessanti. Ma non solo. È ancor più cruciale cercare di anticipare i trend del mercato del lavoro italiano. Per farlo, guardiamo agli Stati Uniti, l’economia più forte al mondo e notoriamente trend-setter.

I 4 settori in cui le aziende assumono di più ora

Secondo le analisi di alcuni esperti del mercato del lavoro statunitense, le aziende che stanno puntando sulle assunzioni appartengono a questi quattro specifici settori:

sanità ,

, tecnologia ,

, finanza ,

, industria petrolifera e del gas.

Queste aree, individuate da Bert Bean, CEO dell’agenzia di recruiting Insight Global, si stanno rivelando particolarmente floride nel mercato del lavoro ed offrono un’ampia gamma di opportunità per chi desidera cogliere il momento.

Le aziende appartenenti a questi settori «stanno assumendo come matte», ha dichiarato l’imprenditore in una recente intervista a CNBC Make it, .

I datori di lavoro stanno espandendo i loro team per motivazioni precise, legate agli specifici cambiamenti di ciascun area.

Il settore sanitario sta attraversando una fase di estremo bisogno di risorse lavorative. La necessità di personale è costante dal periodo della pandemia di Covid-19. L’elevato tasso di burnout e di turnover tra i lavoratori ha generato una continua richiesta di nuove figure, soprattutto tra gli infermieri. Il personale sanitario negli USA è, proprio come in Italia, in forte diminuzione negli ultimi anni. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione e l’emergere di nuove malattie contagiose stanno spingendo le grandi organizzazione sanitarie, come i maggiori ospedali, a reclutare senza sosta.

Anche il settore tecnologico e quello finanziario si preparano ad un sostanziale aumento delle assunzioni nel 2025. L’obiettivo è quello di recuperare il terreno perso a causa dei tagli e dell’approccio troppo prudente adottato negli ultimi anni. La paura di una possibile recessione aveva frenato gli investimenti e le strategie di crescita delle aziende di questi settori, ma questo scenario non si è mai realizzato. Ora, sottolinea Bean, le imprese sono pronte a invertire la rotta e a riprendere con decisione il percorso di sviluppo interrotto.

Nel settore petrolifero l’ottimismo dei manager ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni. Questo è dovuto prevalentemente alle promesse di Donald Trump riguardo il futuro incremento delle esportazioni di petrolio e gas.

Queste nuove prospettive favorevoli stanno spingendo i professionisti di questo settore ad investire e a pianificare nuovi progetti di assunzione.

Boom di assunzioni negli USA

Negli USA il numero di candidati per ogni posizione aperta è in forte crescita, a conferma di una competizione maggiore rispetto agli anni passati.

Secondo il parere di Robert Half, esperto di recruiting e consulenza nel mondo aziendale, quasi i due terzi dei datori di lavoro statunitensi intendono assumere dipendenti a tempo indeterminato nei prossimi sei mesi.

Sembra che tra molti manager aziendali siano tornati ottimismo e propensione ad assumere, motivati da una maggiore stabilità economica e da una voglia di espandere i propri team. Quest’aria di positività sembra dovuta, almeno parzialmente, all’ascesa del nuovo governo Trump, che ha promesso agli imprenditori americani un abbassamento delle tasse ed una diminuzione delle regolamentazioni.

Lo stesso Bean ha annunciato che nel 2025 la sua azienda prevede di raddoppiare le assunzioni di HR specialist rispetto all’anno precedente.

Questo è un segnale significativo per il mercato del lavoro, poiché un aumento delle assunzioni in tale ambito è un indicatore chiave della ripresa dell’economia lavorativa. Infatti, se un’impresa ha intenzione di assumere addetti alle risorse umane, significa che è pronta ad accogliere al suo interno molte altre figure, spiega Bean.