In questa importante azienda italiana lavori 4 giorni a settimana. E sta assumendo

Sempre più aziende in Italia stanno adottando il modello della settimana corta, che prevede quattro giorni di lavoro su sette senza riduzioni di stipendio.

L’obiettivo è migliorare la produttività, favorendo un equilibrio tra vita professionale e privata. Grazie a un minore livello di stress, infatti, si confida che i lavoratori possano affrontare le proprie mansioni con maggiore motivazione ed efficienza.

Tra le aziende che stanno sperimentando la settimana corta in Italia figura anche EssilorLuxottica, la multinazionale del settore ottico, che ha recentemente adottato un modello ibrido. In particolare, per 20 settimane all’anno i dipendenti lavorano quattro giorni su sette, mentre nelle restanti 32 settimane il regime resta quello tradizionale di cinque giorni. Questa formula è resa possibile grazie al contributo dell’azienda e, in minima parte, dei lavoratori, che utilizzano alcuni permessi individuali retribuiti.

EssilorLuxottica si conferma così un’azienda all’avanguardia, capace di innovare e creare un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, in linea con le nuove esigenze del mondo professionale. A tal proposito, è bene sapere che come tutte le grandi aziende le assunzioni non si fermano mai: da una ricerca sul web, in particolare sul portale LinkedIn, abbiamo individuato diverse offerte di lavoro per entrare in EssilorLuxottica. Ecco a quali ruoli riferiscono e quali sono i requisiti da soddisfare per far sì che la propria candidatura possa essere presa in considerazione.

Tirocinio nelle Risorse umane Per lo stabilimento di Pederobba, in provincia di Treviso, l’azienda è alla ricerca di un tirocinante per il settore delle risorse umane, che verrà impiegato nelle attività di supporto nella selezione del personale, dall’analisi dei curriculum alla collaborazione con le agenzie di recruiting, fino alla conduzione di colloqui per posizioni operaie. Il tirocinante avrà inoltre il compito di organizzare corsi di formazione per apprendisti e tecnici, gestire le presenze dei dipendenti e occuparsi di alcuni processi amministrativi legati ai contratti, alle assunzioni e alle cessazioni. Il profilo ideale è un neolaureato in economia, gestione aziendale o discipline affini, con una buona predisposizione al lavoro in un contesto produttivo. Inoltre, sono richieste ottime capacità analitiche, precisione, attenzione ai dettagli e una buona padronanza di Excel e del pacchetto Office. Serve essere una persona dinamica, capace di interagire con diversi interlocutori aziendali e di acquisire rapidamente autonomia nelle attività assegnate.

Global category manager wearables Per la sede di Agordo, in provincia di Belluno, si cerca un global category manager wearables: più semplicemente, il candidato avrà un ruolo chiave nella gestione di un progetto strategico in collaborazione con una delle più importanti Big Tech, seguendone lo sviluppo fin dalle fasi iniziali fino alla produzione su larga scala e alla gestione del ciclo di vita del prodotto. Tra i compiti da svolgere figurano la definizione e l’attuazione delle strategie di approvvigionamento per componenti industriali, materiali elettronici e meccanici, dispositivi finiti e attrezzature, in linea con gli obiettivi aziendali e con gli accordi definiti con il partner tecnologico. Si tratta di un ruolo molto importante, per questo motivo anche i requisiti sono piuttosto restrittivi. Nel dettaglio, si cerca un professionista con una solida esperienza nella gestione degli approvvigionamenti in contesti multinazionali, preferibilmente nel settore dell’elettronica di consumo. Sono richieste competenze negoziali avanzate, una forte capacità organizzativa e relazionale, oltre a un’ottima conoscenza dell’inglese e disponibilità a viaggiare a livello internazionale.

Production Manager Per lo stabilimento Barberini a Pescara, si cerca un product manager, ruolo che prevede la gestione tecnica, il coordinamento e il controllo dei processi produttivi, con l’obiettivo di garantire i volumi di produzione previsti dai piani industriali nel rispetto degli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità. Questo sarà anche responsabile dell’organizzazione del lavoro, dell’implementazione di piani di miglioramento e dell’installazione di nuovi macchinari e sistemi automatizzati. Inoltre, avrà il compito di formare e sviluppare le competenze del team, promuovendo una cultura orientata alla sicurezza e all’innovazione. Come requisito essenziale c’è la laurea in ingegneria e almeno cinque anni di esperienza nel settore produttivo, preferibilmente con competenze in automazione e processi industriali. Sono richieste conoscenze di lean manufacturing (Kaizen o Six Sigma), spiccate capacità di gestione progetti, problem solving e ottime doti relazionali.