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In Europa è appena stato inaugurato un incredibile parco naturale. Ecco dove si trova

Andrea Fabbri

1 Maggio 2026 - 10:13

È nato un nuovo parco naturale a due passi dal nostro confine. Scopriamo dove si trova e tutti i motivi per cui dovremmo correre a visitarlo

In Europa è appena stato inaugurato un incredibile parco naturale. Ecco dove si trova

Marzo 2026 si sta rivelando un mese fondamentale per la tutela ambientale europea. Oltre all’inaugurazione di percorsi costieri da record in Gran Bretagna e alla riapertura di alcuni dei cammini più belli al mondo, in questi giorni è arrivata un’altra ottima notizia: la nascita del Parco Naturale dei Monti Zagorje, nel nord della Croazia e a pochi chilometri di distanza dalla capitale Zagabria.

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Un patrimonio naturale enorme da preservare

Il Parlamento Croato, con una decisione storica, ha decretato la nascita del Parco Naturale dei Monti Zagorje, decidendo di mettere sotto protezione circa 30mila ettari di verde compresi tra la contea di Varaždin e quella di Krapina-Zagorje.

Una vasta zona che comprende alcuni dei rilievi più importanti della Croazia, sia a livello naturalistico che paesaggistico.

La nascita ufficiale del Parco sarà fondamentale per preservare il territorio in quanto favorirà l’accesso a finanziamenti per la riqualificazione, permetterà una migliore valorizzazione del patrimonio naturale e, aspetto fondamentale, lo “porterà” sotto la tutela giuridica riservata agli ecosistemi.

I luoghi d’interesse del Parco naturale dei Monti Zagorje

Il Parco dei Monti Zagorje è la miglior dimostrazione di come la Croazia non sia soltanto spiagge, coste e isole.

All’interno della nuova zona protetta ci sono circa 150 km di percorsi escursionistici e ciclabili che toccano splendidi punti panoramici, foreste, antiche vie montane e deliziosi villaggi.

Tra i luoghi assolutamente da non perdere c’è il monte Ivanščica dalla cui vetta si possono scorgere la Slovenia e gli splendidi paesaggi del nord della Croazia.

Altrettanto suggestivi il castello di Trakošćan, un’antica residenza del XIII secolo, oggi diventata museo, circondata da un lago e da un bellissimo parco, e Veliki Tabor, cittadella fortificata medievale perfettamente conservata.

Per chi ama le camminate i percorsi migliori sono quelli che portano al monte Ravna Gora, famoso per le sue incredibili pareti calcaree, la “Strada delle Orchidee” e i sentieri montani che portano ai rifugi Filić Dom e Pusti Duh.

L’ultima tappa assolutamente da visitare è la famosa grotta di Vindija, un luogo magico che custodisce una sterminata collezione di reperti risalenti al Paleolitico.

Come arrivare dall’Italia e quando visitare il Parco

L’altra ottima notizia è che il Parco dei Monti Zagorje è semplicissimo da raggiungere dall’Italia. È sufficiente prendere un aereo per la capitale Zagabria e, una volta sbarcati, noleggiare un auto, oppure optare per uno dei numerosi tour organizzati.

L’ingresso alla zona naturalistica dista appena un’ora di viaggio dalla città.

I migliori momenti dell’anno per visitare il parco sono i mesi di aprile e maggio e quelli di settembre e ottobre. Nel primo caso avremo la possibilità di goderci la rinascita della natura e fioriture incredibili. Nel secondo potremo ammirare lo splendido foliage e il silenzio autunnali.

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