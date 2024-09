In dieci anni sono sparite 150 mila partite Iva

Spesso le chiamano “popolo”, a sottolinearne la numerosità e le difficoltà condivise nel lavorare in proprio. E in effetti in Italia le partite Iva sono tante e stanno lentamente tornando a crescere. Anche se, se si guarda alla situazione di dieci anni fa, ne mancano all’appello quasi 150 mila.

Numeri non trascurabili, soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud, che hanno subìto flessioni importanti, mentre Lombardia e Lazio risultano le uniche ad aver fatto registrare un aumento. Stando agli ultimi dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riferiti alle dichiarazioni fiscali del 2023 (su redditi del 2022), in Italia le persone fisiche titolari di una partita Iva sono 3,75 milioni. Nel 2013, per le dichiarazioni riferite al 2012, erano invece 3,9 milioni: dopo un decennio sono quindi il 4% in meno.

Lo scenario, comunque, è in ripresa se si guarda a cosa sta accadendo quest’anno. Nel primo trimestre del 2024 sono state aperte 184.395 nuove partite Iva, in crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato positivo che è stato riconfermato anche ad aprile, maggio e giugno, con altre 121.542 nuove aperture, sempre in aumento (del 2,5%) sul secondo trimestre del 2023. [...]