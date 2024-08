Il mercato immobiliare USA è a rischio?

L’economia statunitense sta attraversando un momento storico cruciale, caratterizzato da una grande incertezza e un’elevata volatilità, come dimostrato dai livelli record dell’indice VIX del CBOE. Questo contesto ha inevitabilmente portato molti investitori a riflettere sulla solidità del mercato immobiliare, un settore notoriamente reattivo ai cambiamenti di alcune variabili economiche fondamentali. Tra queste, i tassi di interesse giocano un ruolo di primo piano, e le recenti dinamiche nei mercati dei futures statunitensi suggeriscono che ci troviamo in un punto di svolta decisivo. Come reagirà il segmento Real Estate e con esso i REITs immobiliari statunitensi di fronte a questi cambiamenti economici?

Tassi d’interesse, cosa si aspetta il mercato USA?

Il mercato dei futures ha prezzato per il 2024 circa 3-4 tagli dei tassi di 25 punti base nei futures sul Tesoro, e nel 2025 che prevede circa 8-9 tagli. Questo numero è superiore alle proiezioni della BCE, che ha già avviato un processo di riduzione dei tassi. La fase economica attuale potrebbe rappresentare l’ultima tappa di un ciclo, in cui la Federal Reserve cercherà di mantenere l’economia in equilibrio attraverso una politica monetaria più accomodante, riducendo i tassi di interesse senza particolari sorprese. [...]