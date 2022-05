Imposta di bollo fattura elettronica: quando e come pagare

L’imposta di bollo, anche conosciuta come marca da bollo, è un contrassegno adesivo del valore di 2 euro che solitamente si compra dal tabaccaio e si applica su fatture, ricevute, e documenti fiscali relativi a operazioni superiori a 77,47 euro quando non soggette al versamento di Iva.

Ma qual è il rapporto tra marca da bollo e fatturazione elettronica e quali sono le alternative all’acquisto e all’applicazione della marca sul documento?

Fatture soggette a imposta di bollo

Le fatture soggette a questo tipo di imposta sono quelle che superano i 77,47 euro e per le quali non è previsto il versamento di Iva.

In pratica questa definizione comprende i casi di franchigia di Iva, come in caso di ricevute con ritenuta d’acconto, oppure quando queste sono emesse da professionisti in regime dei minimi o regime forfettario.

Questo significa che non sono solo i titolari di partita Iva a dover pagare la marca da bollo. Le modalità di pagamento però possono risultare meno intuitive per coloro che si trovano obbligati dalla legge a utilizzare la fatturazione elettronica, oppure quando viene richiesta l’utilizzo di una fattura elettronica anche a chi non ne fa normalmente uso.

In questo caso, infatti, è necessario utilizzare il modello F24 per segnalare il pagamento dei quattro diversi trimestri oppure svolgere il pagamento tramite Iban. Vediamo quindi come evitare di incorrere in problematiche, quali sono le alternative all’acquisto fisico della marca da bollo e quali le scadenze per effettuare i pagamenti.

Quando si paga imposta di bollo su fatture elettroniche 2022: le scadenze

Il pagamento dell’imposta di bollo su fattura elettronica può avvenire in due modi: attraverso l’utilizzo di un modello F24 oppure con l’addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto Iva.

In questo secondo caso il pagamento va eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban del conto su cui verrà fatto l’addebito.

Il pagamento della marca da bollo, per chi fa fatturazione elettronica e sceglie di utilizzare un metodo diverso dalla marca da bollo, va fatto rispettando determinate scadenze trimestrali. Nel 2022 queste date sono:

31 maggio;

30 settembre;

30 novembre;

28 febbraio dell’anno successivo.

Inoltre, se l’importo dovuto nel primo trimestre, in scadenza il 31 maggio, non supera i 250 euro allora è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre.

Similmente, se al 30 settembre l’importo del primo e del secondo trimestre sommati tra loro non supera sempre la soglia di 250 euro, allora sarà possibile versarlo entro il 30 novembre.

Queste scadenze sono valide sia per la modalità di pagamento attraverso Iban, sia per quella tramite il modello F24.

Che data deve avere la marca da bollo rispetto alla fattura?

Nel caso in cui si scegliesse di non utilizzare le modalità precedenti, ma continuare con l’acquisto e l’applicazione della marca da bollo cartacea, allora sarà importante fare attenzione alle date della fattura e della marca da bollo.

La regola generale è che la marca da può avere la stessa data della fattura o una data antecedente all’emissione della medesima. Per evitare di incorrere in problemi e ritrovarsi senza marche da bollo nel momento del bisogno, può essere una buona idea acquistarne in anticipo.

Nel caso in cui si applicasse una marca da bollo postdatata rispetto all’emissione della fattura, oppure la si omettesse, la fattura sarebbe da considerarsi irregolare e ci si potrebbe imbattere in sanzioni.

In questi casi chi ha emesso la fattura si troverà a pagare un valore di minimo una, massimo cinque volte rispetto a quello della marca da bollo mancante, o con data posteriore all’emissione della fattura. Se sono state emesse più fatture irregolari, il pagamento sarà da svolgersi per ognuna. Inoltre, va aggiunto anche il valore originale della marca da bollo, che rimane comunque da pagare.

Codici tributo per chi paga il bollo con gli F24

Se si scegliesse di pagare l’imposta di bollo attraverso il modello F24, allora sarà necessario indicare sul documento utilizzando i codici tributo specifici elencati di seguito:

2521 , indica il pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche relative al primo trimestre;

, indica il pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche relative al primo trimestre; 2522 , per il pagamento dell’imposta di bollo di fatture elettroniche per il secondo trimestre;

, per il pagamento dell’imposta di bollo di fatture elettroniche per il secondo trimestre; 2523 , pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche per il terzo trimestre;

, pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche per il terzo trimestre; 2524, indica infine il pagamento dell’imposta di bollo per fatture elettroniche del quarto trimestre.

Sono inoltre presenti altri due codici che può essere necessario utilizzare, ovvero:

2525 , per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in caso di sanzioni ;

, per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in ; 2526, per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in caso di interessi.

Questi codici vanno inseriti nella sezione “erario” del modello F24, nella colonna “importi a debito versati”, indicando anche l’anno, in quattro cifre, a cui si riferisce ogni pagamento nella sezione specifica.