Importante azienda statale assume subito, senza concorso ed esperienza. Stipendio da €1.650

Una delle più importanti aziende statali ha pubblicato un annuncio per un’opportunità di lavoro rivolta ai diplomati anche senza esperienza purché in possesso della patente valida per la guida dei mezzi aziendali.

Questa prima descrizione ci fa capire di chi e cosa stiamo parlando: l’azienda, che non è propriamente statale quanto più a partecipazione statale (di seguito spiegheremo più nel dettaglio qual è la differenza), è Poste Italiane, mentre l’annuncio di lavoro è per il profilo di portalettere, ai più conosciuto come “postino”.

L’annuncio è stato pubblicato da pochi giorni sul sito di Poste Italiane, nella sezione “Lavora con noi”, ma c’è pochissimo tempo per candidarsi: domani, martedì 5 novembre, è infatti l’ultimo giorno utile. Ecco perché bisogna fare in fretta: per quanto si tratti di un’offerta per un lavoro a tempo determinato, con il rischio quindi che possa terminare dopo pochi mesi, può comunque rappresentare un viatico importante per una carriera più stabile, visto che generalmente Poste Italiane - che proprio in questi giorni ha annunciato che entro il 2028 conta di assumere 19.000 nuovi lavoratori - attinge proprio dal personale assunto a tempo determinato nel caso in cui abbia in programma un piano di stabilizzazioni.

Quella che per adesso è solo un’opportunità a tempo determinato potrebbe quindi offrire qualcosa di più, con buone possibilità che possa trasformarsi in futuro in un tempo indeterminato. Senza trascurare poi che si tratta comunque di un’esperienza lavorativa in un’importante azienda italiana, utile a fare esperienza e arricchire il proprio Curriculum Vitae.

Detto questo, vediamo chi può candidarsi all’offerta di lavoro di Poste Italiane, per la quale si procede senza concorso, e quali sono le zone di impiego prevista dall’annuncio.

Requisiti per diventare portalettere

Nell’annuncio di Poste Italiane per il profilo di portalettere viene specificato che non sono richieste conoscenze specialistiche per candidarsi, né tantomeno c’è un limite di età. Gli unici requisiti richiesti sono quelli che riguardano:

titolo di studio: per chi si candida solo con diploma è necessario aver conseguito una votazione minima di 70/100, mentre per chi ha anche la laurea (è sufficiente quella triennale), la votazione minima è di 102/100;

patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali, ricordando che nel processo di selezione è prevista la prova pratica in cui il candidato sarà alla guida di un motoveicolo con cilindrata 125cc. Non per questo però è sufficiente la patente A1: per diventare postino è espressamente richiesta la patente B, in quanto tra i mezzi aziendali potrebbe esserci anche l’auto.

Non è invece richiesta chissà quale esperienza, per quanto comunque il profilo venga analizzato durante la fase di selezione e quindi i reclutatori potrebbero preferire candidati più esperti.

Sede di lavoro

L’annuncio di Poste Italiane per il momento riguarda esclusivamente le seguenti province, con il candidato che con l’invio della domanda può indicare una sola area territoriale di preferenza:

L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Sud Sardegna

Ferrara

Forlì-Cesena

Ravenna

Rimini

Fermo

Pesaro-Urbino

Arezzo

Grosseto

Lucca

Massa-Carrara

Pistoia

Terni

Como

Cuneo

Lecco

Sondrio

Varese

Aosta

Novara

Verbano-Cusio-Ossola

Bolzano

Belluno

Venezia

Vicenza

Treviso

Come candidarsi

Come anticipato, Poste Italiane non è un’azienda propriamente statale, quanto più a partecipazione statale. Come si legge sul sito ufficiale, infatti, “al 31 dicembre 2023 la Società è partecipata per il 29,26% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a sua volta controllata dal MEF, e per la residua parte da investitori istituzionali e retail”.

Questa differenziazione permette a Poste Italiane di assumere anche senza concorso. Nel dettaglio, una volta inviata la propria candidatura (puoi cliccare qui) dovrai attendere, e sperare, di ricevere una mail all’indirizzo di posta da te indicato dal mittente “no-reply@test-toolkit.nl”. Qui trovi un link per rispondere al test di selezione con domande in cui dovrai dare prova delle tue capacità di ragionamento logico. Il rischio che questo messaggio possa essere archiviato nella cartella spam esiste, pertanto è consigliato di fare attenzione.

Chi supera la prima fase di selezione verrà poi ricontattato direttamente da Poste italiane che vi comunicherà le prossime fasi della selezione, tra le quali è prevista la guida del motomezzo da 125 cc a pieno carico di posta e il colloquio.

Ricordiamo che c’è tempo entro domani (alle 23:59) per candidarsi.

Quanto si guadagna?

Va detto che almeno inizialmente lo stipendio non è molto elevato. Come da tabelle del Ccnl attualmente in vigore (per il quale sono comunque in corso le trattative per il rinnovo), lo stipendio di ingresso di un portalettere è di circa 1.650 euro al mese, cifra lorda da cui vanno tolti contributi e imposte. Di netto siamo quindi intorno ai 1.200 euro mensili, ma perlomeno oltre alla tredicesima spetta anche la quattordicesima.