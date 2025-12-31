Abbonati

Iliad lancia l’offerta per avere la fibra più veloce d’Italia a prezzo d’occasione

Pasquale Conte

31 Dicembre 2025 - 13:42

Per chiudere il 2025 in bellezza, Iliad ha lanciato una nuova offerta per usufruire della fibra ottica più veloce di tutte a un prezzo super conveniente.

Iliad lancia l’offerta per avere la fibra più veloce d’Italia a prezzo d’occasione

Iliad oggi opera con successo sia nel mercato delle reti mobili sia in quello delle reti fisse. Tra minuti, SMS, Giga di internet e prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, il brand ha saputo affermarsi come uno dei migliori in tutta Italia, tanto da contare milioni di clienti attivi.

Anche ora che il 2025 sta per volgere al termine, continuano ad arrivare nuove offerte da prendere in considerazione se si vuole navigare al massimo della velocità spendendo poco. A partire dal 30 dicembre, c’è sul sito web del provider una promozione tutta nuova per godere della fibra ottica domestica più veloce in Italia a un canone mensile tra i più convenienti di tutti.

Iliad lancia la nuova promo con Wi-Fi 7

Per tutti i nuovi clienti di rete fissa Iliad, è disponibile una promozione per poter godere dell’Iliadbox Wi-Fi 7 a un prezzo d’occasione. Il canone previsto è di 26,99 euro al mese per i nuovi clienti, mentre per chi ha già un’offerta mobile voce dati da 9,99 o 11,99 euro al mese, il prezzo viene scontato a 22,99 euro al mese.

L’offerta al ribasso può venire attivata soltanto da chi ha impostato il pagamento automatico tramite IBAN, carta di credito o carta prepagata. Al momento dell’attivazione, c’è un costo di installazione una tantum pari a 39,99 euro, da pagare nel momento in cui si sigla il contratto.

Cosa include la promo? Il modem Iliadbox Wi-Fi 7 gratis, navigazione internet illimitata fino a 5 Gbps complessivi in download e 700 Mbps in upload su rete Fibra FTTH 10G-EPON e minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia.

Il regalo per i nuovi clienti

I più attenti avranno notato che, per questa nuova promozione, il canone previsto è leggermente superiore rispetto alla precedente offerta. Ma c’è un motivo: il servizio Cafeyn è incluso. Si tratta di un abbonamento che di norma ha un prezzo di 9,99 euro al mese e che dà modo di accedere a migliaia di giornali e riviste online senza dover sottoscrivere singoli abbonamenti.

È possibile scegliere tra una lunga lista, che spazia dall’attualità alla politica, passando per la cultura, lo sport e il tempo libero. Come si legge nelle pagine ufficiali di Iliad, questo regalo è attivabile in ogni momento, anche successivo alla sottoscrizione del contratto con Iliad.

Una volta aver creato un profilo, diventa possibile leggere riviste e giornali sia su smartphone sia su tablet e PC, tramite app o pagina web. Si tratta di un’occasione unica per rimanere sempre informati e per navigare al massimo della velocità con un canone ridotto.

