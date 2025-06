Il vero protagonista dell’estate sarà Bitcoin

Bitcoin si mantiene sopra la soglia psicologica dei $100.000, e l’estate 2025 potrebbe presentarsi come un periodo di grande fermento per il mondo cripto. Tra instabilità geopolitiche, tensioni monetarie interne agli USA e disastri in Iran, la narrazione globale si arricchisce di sfumature interessanti e dinamiche sorprendenti. In un clima in cui il presidente degli USA lancia critiche taglienti definendo Jerome Powell “a stupid person”, il sistema finanziario tradizionale vacilla, e le borse si trovano a dover riconsiderare i propri asset.

Quello che si assiste è un fenomeno: nonostante le preoccupazioni che potrebbero paralizzare alcuni investitori, il mondo cripto abbraccia questa situazione con un mix di cautela e ottimismo. Ed è proprio in questo contesto che Bitcoin potrebbe emergere come il “re indiscusso” dell’estate.