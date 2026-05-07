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Il Samsung Galaxy A27 è vicino. Caratteristiche tecniche e prezzo

Pasquale Conte

7 Maggio 2026 - 17:58

Il nuovo Samsung Galaxy A27 è prossimo al lancio. Emergono informazioni su caratteristiche, prezzo e lancio: è già il miglior mid-range del 2026?

Il Samsung Galaxy A27 è vicino. Caratteristiche tecniche e prezzo
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Samsung ha confermato nei giorni scorsi l’esistenza del Samsung Galaxy A27, il nuovo smartphone mid-range di punta dell’azienda sudcoreana. L’annuncio è arrivato sul sito web brasiliano del marchio, dove il telefono è stato elencato come compatibile con Samsung Wallet. Sebbene l’azienda ancora non lo abbia presentato ufficialmente, dunque, abbiamo ora la certezza che il lancio è vicino.

In generale, la serie Galaxy A rimane una delle più popolari e ricercate tra gli appassionati. Parliamo di telefoni che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo e ogni anno si classificano nei primi posti tra gli smartphone mid-range. Il nuovo Galaxy A27 dovrebbe proseguire sulla stessa strada e ha alcune specifiche tecniche degne dei migliori top di gamma.

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Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy A27

In attesa della presentazione ufficiale, i leak dei giorni scorsi già ci danno un’idea abbastanza precisa di quelli che dovrebbero essere i prossimi Samsung Galaxy A27. Il telefono dovrebbe presentarsi con il processore Snapdragon 6 di terza generazione, un chipset studiato per fornire prestazioni bilanciate e per garantire una maggior efficienza energetica. Ad accompagnalo 6 GB di RAM, abbastanza per un utilizzo quotidiano senza intoppi.

Per ciò che riguarda il sistema operativo, si pensa che Samsung potrebbe lanciare il Galaxy A27 con Android 16 già installato, così da permettere agli utenti di godere di funzionalità software e aggiornamenti di sicurezza recenti. E il display? Ci si aspetta un AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, per un’esperienza di scorrimento fluida e una migliore qualità di visione dei contenuti multimediali.

Apprezzabile il comparto fotografico, con un triplo sensore pensato per gestire diverse situazioni. La lente principale sarà da 50 MP, accompagnata da una ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore macro da 2 MP. Il tutto col supporto fotografico lato software avanzato per l’editing.

Sappiamo infine che, lato design, il Samsung Galaxy A27 dovrebbe seguire la filosofia di design degli ultimi modelli. Dunque cornici sottili, display piatto e una disposizione della fotocamera posteriore paragonabile a quella di altri device lanciati di recente.

Sarà il miglior mid-range del 2026?

A detta di molti, il Samsung Galaxy A27 già ora promette di essere il miglior telefono mid-range di quest’anno. Ci sono infatti caratteristiche di livello come il display AMOLED, l’elevata frequenza di aggiornamento, il chipset e la tripla fotocamera che risultano essere molto attraenti per i clienti che vogliono prestazioni equilibrate senza spendere cifre da top di gamma.

Ora si attendono informazioni ufficiali in merito alla data di lancio e al prezzo. Vista la comparsa su un sito ufficiale di Samsung, si ipotizza che già entro la fine del mese di maggio possa avvenire la presentazione. Per il prezzo, invece, non si dovrebbe discostare troppo dalla generazione precedente. Ricordiamo che il Samsung Galaxy A26 è partito da un costo di mercato pari a 199,00 euro.

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