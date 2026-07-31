Il proprietario di Lidl sfida le Big Tech e inaugura un campus stile Silicon Valley in Germania

Il 21 luglio 2026 è stato un giorno importante per la Germania e, molto probabilmente, per tutta l’Europa.

Nei pressi del piccolo comune tedesco di Bad Friedrichshall è stato ufficialmente inaugurato lo Schwarz Digits Campus, la struttura con cui Dieter Schwarz, proprietario dei supermercati Lidl e tra gli uomini più ricchi della Germania, intende sfidare i colossi come Amazon e Google creando una Silicon Valley in salsa europea.

Il campus in stile Silicon Valley e la sfida alle Big Tech

Lo Schwarz Digits Campus è composto da cinque edifici a più piani arroccati su una collina e disposti a nido d’ape intorno a un piccolo laghetto.

Una struttura immersa nel verde progettata per 3.500 dipendenti completa di asilo nido, palestra e ristorante che ricorda in tutto e per tutto le sedi delle Big Tech della Silicon Valley. Ma soprattutto la base da cui il Gruppo Schwarz ha deciso di lanciarsi in una sfida estremamente ambiziosa: il raggiungimento della sovranità digitale dell’Europa.

La decisione Dieter Schwarz non è un salto nel vuoto o una follia. Negli ultimi anni Schwarz Digits ha accumulato dati ed esperienza gestendo l’infrastruttura IT di circa 14.500 supermercati Lidl in giro per il mondo e ha iniziato anche a offrire soluzioni cloud ad altre aziende e a importanti agenzie governative.

Basti pensare che tra gli attuali partner del gruppo ci sono diversi ministeri tedeschi, la DFB (la Federazione Calcistica Tedesca) e addirittura il Governo Olandese.

Un progetto ambizioso che verrà ulteriormente potenziato con la costruzione di un data center da 11 miliardi di euro localizzato nella regione dello Spreewald.

Dai supermercati al cloud computing

Bad Friedrichshall, sede del campus, è una piccola cittadina del sud della Germania a pochi chilometri da Heilbronn, città natale dell’86enne Dieter Schwarz, proprietario di Lidl e tra gli uomini più ricchi e potenti del Paese.

Fu proprio a Heilbronn che Schwarz iniziò a costruire il suo impero che oggi conta oltre 14.000 negozi e che dà lavoro a oltre 600.000 persone in ogni angolo del mondo.

Un colosso il cui successo non è dovuto ai prezzi bassi e alla capillarità dei negozi, bensì alla capacità di gestire internamente tutte le fasi produttive, dalla commercializzazione alimentare, passando per la gestione dei rifiuti, fino ad arrivare al riciclaggio e, ora, alla digitalizzazione.

Una strategia che lo scorso anno ha permesso al gruppo Schwarz di generare circa 162 miliardi di euro di ricavi. Più di quelli di nomi come Mercedes e Bayer.

La domanda che molti si fanno è se Schwarz Digits, al di là degli annunci e degli investimenti faraonici, possa arrivare davvero a competere con i giganti statunitensi.

Il confronto in questo momento sembra impietoso. Lo scorso anno Amazon ha generato 135 miliardi di dollari di fatturato (117 miliardi di euro) mentre l’azienda tedesca si è fermata a 2,2 miliardi di dollari (meno di 2 miliardi di euro).

Il mercato, però, potrebbe rapidamente cambiare. Le politiche dei dazi imposte da Trump, l’aumento del peso della Cina in campo tecnologico e l’arrivo di nuovi competitor costringeranno l’Europa a cercare soluzioni IT indipendenti per non essere completamente legata dalle forniture estere. Schwarz sta facendo di tutto per farsi trovare pronto.