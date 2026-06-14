Il paradosso di Wall Street. L’economia USA va troppo bene (e così il rischio aumenta)

C’è da ammettere una cosa: oggi tutti si lamentano, ma va tutto alla grande. Se si guardano i dati aggregati non è scontato trovare un’economia così forte, sia sul lato micro (ricavi e utili delle aziende) che sul lato macro (disoccupazione e crescita) che sul lato del mercato immobiliare. Ma è proprio perché tutto va alla grande, che stiamo affrontando un pericolo enorme.

I tre pilastri di un’economia «troppo forte»

Partiamo dai fondamentali, dal lato micro. I ricavi e gli utili globali stanno crescendo a ritmi che, guardando indietro negli ultimi vent’anni, risulterebbero quasi incredibili. I CAPEX globali sono aumentati del 70% nel corso del 2025 e oggi quella spesa in conto capitale sta cominciando a trasformarsi in margini di profitto reali, tangibili, misurabili. [...]