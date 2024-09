Il maxi piano della Cina per salvare l’economia in 4 punti

La Cina a sorpresa interviene con un nuovo pacchetto di stimoli per evitare l’aggravarsi della crisi economica e rinsaldare la fiducia nella ripresa.

Nello specifico, la banca centrale cinese ha annunciato un ampio stimolo monetario e misure di sostegno al mercato immobiliare per rilanciare un’economia alle prese con forti pressioni deflazionistiche e che rischia di non raggiungere l’obiettivo di crescita di quest’anno.

Il pacchetto, più ampio del previsto, rappresenta l’ultimo tentativo da parte dei funzionari cinesi di ripristinare la fiducia nella seconda economia mondiale, dopo una serie di dati deludenti degli ultimi mesi.

Le azioni di Hong Kong e Cina sono salite in seguito agli annunci, mentre il rendimento a 10 anni delle obbligazioni cinesi è sceso al 2% per la prima volta nella storia. Lo yuan offshore è rimasto pressoché invariato.

Gli analisti hanno accolto con favore lo stimolo, ma hanno avvertito che non rappresenta il “bazooka” che molti ritengono necessario per far tornare a spendere i consumatori cinesi. L’assenza di qualsiasi politica volta a supportare l’attività economica reale, secondo alcuni osservatori, è già una delusione.

Data la debole domanda di credito da parte di aziende e consumatori, potrebbe essere necessario un ulteriore stimolo fiscale per integrare le mosse annunciate dalla People’s Bank of China affinché la crescita torni a una traiettoria verso l’obiettivo di circa il 5% di quest’anno.

Cosa prevede, quindi, l’ultimo piano della Cina per evitare il prolungarsi della crisi? Una sintesi in 4 punti.

1. Taglio alla riserva obbligatoria

Il governatore Pan ha innanzitutto dichiarato in una conferenza stampa che nel prossimo futuro la banca centrale ridurrà di 50 punti base (bps) la quantità di denaro che le banche devono detenere come riserva, nota come coefficiente di riserva obbligatoria (RRR).

Pur non specificando quando la banca centrale allenterà la politica, ha detto che avverrà nel breve termine. A seconda delle condizioni, potrebbe esserci un altro taglio di 0,25-0,5 punti base entro la fine dell’anno, ha aggiunto Pan.

Secondo il governatore, questa mossa può liberare circa 1 trilione di yuan (142 miliardi di dollari) per nuovi prestiti.

Lynn Song, capo economista per la Cina di ING, ha commentato che il taglio del RRR è stato più che altro una mossa per aumentare il sentiment, poiché la sfida non è rappresentata dalla mancanza di fondi da concedere prestiti da parte delle banche, ma dalla limitata domanda di prestiti.

2. Taglio del tasso di riferimento

La PBOC taglierà anche il tasso repo a sette giorni, il suo nuovo benchmark, di 0,2 punti percentuali all’1,5%. Il tasso di interesse sulla linea di credito a medio termine scenderà di circa 30 punti base e i tassi di interesse principali sui prestiti di 20-25 punti base.

Lynn Song, capo economista per la Cina di ING, ha definito l’annuncio del taglio del tasso repo “la mossa più importante” fatta durante la conferenza stampa .

“I mercati erano propensi ad aspettarsi molteplici tagli dei tassi da 10 bp, quindi un taglio da 20 bp rappresenta una mossa leggermente più forte del previsto”, ha affermato in una nota martedì. “Tuttavia, l’impatto netto dipenderà dal fatto che vedremo ulteriori tagli in futuro o se la PBOC cadrà in una mentalità attendista dopo il pacchetto di politiche odierno.”

Gary Ng, economista senior di Natixis ha sottolineato che probabilmente questa mossa arriva un po’ troppo tardi, ma è meglio tardi che mai, considerando che la Cina ha bisogno di un contesto di tassi più bassi per aumentare la fiducia.

3. Misure per la crisi immobiliare

Il pacchetto di sostegno al mercato immobiliare prevede, tra le altre misure, una riduzione di 50 punti base sui tassi di interesse medi per i mutui esistenti e una riduzione del requisito minimo di acconto al 15% su tutti i tipi di abitazioni.

Il mercato immobiliare cinese è in forte calo dal picco raggiunto nel 2021. Una serie di costruttori sono diventati inadempienti, lasciandosi alle spalle grandi inventari di appartamenti indesiderati e un preoccupante elenco di progetti incompiuti.

Pechino ha rimosso molte restrizioni all’acquisto di case e ha abbassato drasticamente i tassi dei mutui e i requisiti di anticipo, ma finora non è riuscita a rilanciare la domanda o ad arrestare il crollo dei prezzi delle case, che ad agosto sono crollati al ritmo più rapido degli ultimi nove anni.

La crisi immobiliare ha pesato pesantemente sull’economia e ha minato la fiducia dei consumatori, dato che il 70% dei risparmi delle famiglie è investito nel settore immobiliare.

4. Supporto alle azioni

Pan ha anche annunciato almeno 500 miliardi di yuan (71 miliardi di dollari) di supporto alla liquidità per le azioni. Ci sarà una struttura di swap che consentirà a titoli, fondi e compagnie assicurative di attingere alla PBOC per acquistare azioni.

Pan ha anche detto ai giornalisti che le autorità stanno studiando l’istituzione di un fondo di stabilizzazione delle azioni, senza dettagli.

