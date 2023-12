Il grande balzo del Dragone nelle biotecnologie: così la Cina punta sulla scienza

Tra i tanti settori economici sui quali ha deciso di puntare la Cina per sviluppare ulteriormente la propria economia c’è anche quello delle biotecnologie. Pochi ne parlano, ma Pechino ha dimostrato di avere le idee chiarissime. Uno degli obiettivi del gigante asiatico, infatti, consiste nel cavalcare il prossimo boom della ricerca sui farmaci innovativi. Per far fronte a problemi interni e rispondere alle esigenze del mondo intero, desideroso di poter contare su soluzioni efficaci per contrastare vecchie e nuove minacce (leggi: virus e agenti patogeni contagiosi). Il tutto grazie ad un mix di massicci investimenti, progressi scientifici e ricercatori sempre più diligenti.

Numeri alla mano, la Cina ospita oltre 10mila grandi aziende farmaceutiche. Le stesse, secondo quanto riferito dal ministero della Scienza e della Tecnologia cinese, impegnate a realizzare il secondo maggior numero di nuovi farmaci al mondo. [...]