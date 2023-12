Il futuro del cambio EUR/USD e i tagli dei tassi Fed

L’indice dell’euro non sembra aver intenzione di frenare la propria ascesa, acquisendo sempre più valore sul mercato forex e registrando significativi rialzi rispetto al paniere di valute rappresentato dall’indice EXY, in prossimità della conclusione di uno degli anni più sorprendenti nella storia borsistica. In questo articolo, in collaborazione con gli esperti di XTB vedremo quali sono le aspettative per il mercato valutario.

La forza dell’euro continua: cosa aspettarsi dal cambio EUR/USD?

L’indice dell’euro, EXY, continua la sua corsa verso i massimi annuali, mentre l’indice del dollaro, il DXY, evidenzia un marcato deprezzamento, raggiungendo i 100 punti, una soglia monitorata attentamente dagli operatori di borsa. La divergenza tra le due valute deriva dalle differenze nelle politiche monetarie decise nell’ultimo incontro dei banchieri centrali. Mentre la Federal Reserve prevede cali dei tassi nel 2024 e nel 2025, la Banca Centrale Europea non ha ancora appoggiato queste previsioni, mantenendo una posizione di fermezza nei confronti dei mercati. Ciò ha portato a un apprezzamento sostanziale del cambio EUR/USD, che è tornato ai livelli di luglio 2023, registrando una crescita del 6,20% dai minimi di ottobre. Questo movimento è in netto contrasto con quello della prima metà dell’anno, che aveva invece visto una perdita del 7%. La volatilità è aumentata, riflettendo una maggiore dinamicità del mercato forex. Tuttavia, nulla è certo, e la prosecuzione dell’attuale tendenza nel 2024 dipenderà dalle decisioni di politica monetaria delle banche centrali e dai dati economici che saranno pubblicati nei primi mesi dell’anno. Il calendario economico è ricco di eventi rilevanti. In particolare, l’attenzione del mercato è rivolta ai JOLTs Job Openings degli Stati Uniti, previsti per mercoledì 3 gennaio, seguiti dal verbale della riunione del FOMC, eventi molto attesi dagli operatori in un mese che storicamente presenta movimenti imprevedibili. Inoltre, venerdì 5 gennaio, saranno pubblicati l’inflation Rate Flash YoY dell’Unione Europea alle 11:00 e i Non Farm Payrolls degli Stati Uniti alle 14:30. Di conseguenza, già dalla prima settimana del nuovo anno, i mercati potrebbero riconsiderare le certezze emerse nelle ultime settimane di dicembre. Alla luce di questi eventi, il mercato sembra orientarsi decisamente verso un taglio dei tassi da parte della Fed.

Come investire nel FOREX con i CFD

Investire in contratti per differenza (CFD) sul mercato del Forex (Foreign Exchange) è una scelta comune per coloro che cercano opportunità nel trading valutario. I CFD consentono agli investitori di speculare sulle fluttuazioni dei tassi di cambio senza dover possedere effettivamente le valute sottostanti. Questo tipo di investimento offre una serie di vantaggi, come l'accesso a una vasta gamma di coppie di valute provenienti da tutto il mondo e la possibilità di negoziare con leva finanziaria. La leva finanziaria consente agli investitori di aumentare l'esposizione al mercato con un capitale limitato, potenzialmente aumentando i profitti.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'investimento in CFD sul Forex comporta anche dei rischi significativi. Il mercato del Forex è noto per la sua volatilità e può subire bruschi cambiamenti a causa di eventi economici, politici o sociali. La leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite, quindi è necessario avere una solida comprensione dei mercati finanziari, delle dinamiche valutarie e degli strumenti di analisi tecnica e fondamentale. Inoltre, è consigliabile adottare una strategia di gestione del rischio efficace, che includa la limitazione delle perdite e l'utilizzo di stop loss e take profit.

EUR/USD: uno sguardo al grafico

Dal punto di vista tecnico, il cambio EUR/USD si trova attualmente in una fase di stallo, distante circa l’1,30% dai massimi di luglio e circa un punto percentuale dal supporto di novembre, 1,1, un livello tecnico considerato di riferimento dai trader del mercato valutario. Gli oscillatori si trovano in una fase intermedia, con l’RSI a 14 periodi che si avvicina ai 70 punti su un timeframe giornaliero, mentre su un timeframe settimanale si trova ancora in una fascia mediana.

Come rimanere aggiornato sulle notizie e analisi di mercato?

