Il Fisco sconta quasi €1 miliardo di tasse al secondo uomo più ricco d’Italia

Andrea Pignataro, secondo uomo più ricco d’Italia secondo Forbes, ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate che prevede il pagamento di 280 milioni di euro, dilazionati in cinque anni, a fronte di una contestazione iniziale che ammontava a circa 1,2 miliardi di euro tra imposte, sanzioni e interessi.

L’intesa rappresenta uno dei maxi versamenti più rilevanti mai pattuiti nel nostro Paese e chiude una lunga fase di accertamenti fiscali relativi al periodo 2013-2023, senza tuttavia escludere che resti aperta un’inchiesta penale della Procura di Bologna, che contesta a Pignataro la residenza fiscale fittizia all’estero e una presunta evasione fiscale.

Andrea Pignataro: il contesto patrimoniale e la residenza estera

Andrea Pignataro è un imprenditore bolognese, con passaporto britannico e residenza ufficiale a St. Moritz, in Svizzera. Laureato in Economia all’Università di Bologna e con un dottorato in matematica all’Imperial College di Londra, ha fondato nel 1999 il gruppo ION, un conglomerato attivo nei servizi e tecnologie per il settore finanziario.

Il suo patrimonio personale supera i 34 miliardi di dollari e negli ultimi anni ha effettuato acquisizioni per circa 6 miliardi in Italia, investendo in società di software, dati e servizi finanziari come Cerved, Cedacri, Prelios, oltre a partecipazioni in banche come MPS e Illimity.

La vicenda fiscale nasce dall’accertamento che Pignataro avrebbe mantenuto in Italia, in modo prevalente, i suoi interessi personali e familiari nonostante dichiarasse la residenza fiscale all’estero. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe trascorso in Italia la maggior parte del tempo dal 2013 al 2023, violando così le norme sul domicilio fiscale. Le indagini hanno analizzato dati come biglietti aerei, rotte del jet privato, cartelle cliniche e celle telefoniche per ricostruire la sua presenza sul territorio italiano.