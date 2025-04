Il dollaro trema. Cosa succede se EUR/USD supera il limite di 1,15

Il dollaro trema come non accadeva dal 2008. Fino a inizio anno, il biglietto verde era in ottima forma, sostenuto da un’economia robusta e dall’euforia che ha accompagnato il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma quella fiducia si è sbriciolata in pochi mesi.

L’introduzione di nuovi dazi e la politica commerciale sempre più aggressiva hanno innescato una reazione a catena che ora minaccia di scuotere dalle fondamenta la stabilità del biglietto verde.

Se l’EUR/USD dovesse superare quota 1,15, potrebbe davvero essere il punto di non ritorno. [...]