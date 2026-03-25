Le novità sul fronte Digitale Terrestre non finiscono mai. Proprio nei giorni scorsi, Tivùsat ha annunciato che ci sono importanti modifiche in arrivo per tutti i suoi utenti, ma anche la lista gratuita messa a disposizione dalla piattaforma principale sta accogliendo nuovi canali e rimuovendone altri tra i più amati.

Fa tutto parte dello switch off allo standard DVB-T2 che, una volta completato, proporrà un’offerta ricca di proposte per ogni genere e tutta in alta definizione. Intanto, proprio nelle scorse ore è stata comunicata l’introduzione di 6 canali tutti nuovi che entrano a far parte di alcuni MUX regionali.

I 6 nuovi canali del Digitale Terrestre

Aggiornare costantemente il Digitale Terrestre è fondamentale, a maggior ragione in un periodo contrassegnato da così tante modifiche alla lista gratuita proposta per gli utenti. Cosa è cambiato oggi? Le principali novità si registrano all’interno del Mux Locale 3, dove viene collocato Telitalia TV alla posizione 111. Dopo giorni di stop, l’emittente calabrese torna in alta definizione con segnale H.265 HEVC e risoluzione di 1920x1080 pixel.

Le prime due novità reali sono però RAN News al canale 178 e RAN GERM al 179. Per entrambi, lo standard di trasmissione è l’HD con codec H.265 e risoluzione di 1280x736 pixel. Rimanendo all’interno dello stesso MUX, è stato segnalato l’ingresso di Abruzzo Channel al canale 183 e L’Aquila TV al 184. Per entrambe le emittenti, la risoluzione è MPEG-4 H.264 con definizione standard.

Infine, l’emittente musicale 70-80.TV è ora disponibile anche all’LCN 353 e raddoppia la sua presenza nella lista dei canali disponibili per tutti. Il segnale rimane di H.265 HEVC SD anche all’interno del canale aggiuntivo.

Come aggiornare il Digitale Terrestre

Per poter usufruire in maniera completa e gratuita di tutte le novità che vengono introdotte sul Digitale Terrestre, è fondamentale effettuare periodicamente le ricerche automatiche di nuovi canali. In questo modo, la lista delle emittenti si aggiorna e posiziona tutte le emittenti inedite nella posizione scelta e alla qualità prestabilita.

Per farlo, devi prendere il telecomando della tua TV o del tuo decoder, accedere al menu tramite il pulsante apposito, scorrere fino alla voce dedicata ai canali e poi fare OK sul tasto di ricerca automatica.

Troverai anche l’opzione manuale, ma te la sconsigliamo a meno che tu non sia un esperto in materia. Il motivo? Ti verrà chiesto di cercare manualmente ogni singola frequenza e di posizionare il canale nell’LCN che preferisci.

Ti ricordiamo infine che, al fine di poter usufruire di tutte le modifiche del Digitale Terrestre, è necessario avere in casa una TV o un decoder compatibile con le tecnologie adottate per il DVB-T2. Puoi verificare oggi stesso andando sui canali 100, 200 o 558. Se ti spunta una schermata con scritto Test HEVC Main10, allora non devi fare nulla.