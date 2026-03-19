Con l’udienza preliminare fissata ad Asti oggi torna al centro del dibattito pubblico una delle crisi industriali più rilevanti del Nord-Ovest italiano degli ultimi anni. Coinvolti quattro ex manager della multiservizi albese Egea, tra cui l’ex patron Pierpaolo Carini, chiamati a rispondere dell’accusa di false comunicazioni sociali relative ai bilanci tra il 2017 e il 2021.

Secondo la Procura, i conti dell’azienda avrebbero nascosto difficoltà strutturali ben più profonde di quanto apparisse, attraverso pratiche contabili che avrebbero consentito di presentare risultati positivi e distribuire utili ai soci. Il presunto “buco” contestato si aggira intorno ai 117 milioni di euro, cifra che rappresenta solo una parte del dissesto complessivo emerso negli anni successivi.

È una vicenda che oggi approda nelle aule giudiziarie, ma che affonda le radici in una lunga stagione di espansione e successiva fragilità finanziaria. Quanto successo è emblematico di un modello di capitalismo territoriale che, per anni, ha rappresentato una forza dell’economia italiana, grazie a un sistema basato su relazioni strette tra imprese, enti pubblici e comunità locali. E oggi, mentre la giustizia fa il suo corso, non possiamo non chiederci: come è stato possibile che una crisi di queste dimensioni maturasse senza essere intercettata per tempo?

L’ascesa di Egea

Fondata nel 1956 ad Alba, Egea era diventata nel tempo un modello di multiutility “di provincia” capace di coniugare capitale pubblico e privato, crescita industriale e radicamento territoriale.

Il gruppo operava in settori strategici come energia, ciclo idrico, rifiuti e teleriscaldamento, e serviva centinaia di comuni e costruendo un sistema integrato che rappresentava un punto di riferimento per il Piemonte meridionale.

Sotto la guida della famiglia Carini, Egea aveva conosciuto una crescita notevole, fino a raggiungere volumi rilevanti e un ruolo centrale nell’economia locale. Ma, proprio questa espansione, accompagnata da una struttura finanziaria sempre più complessa, ha contribuito a creare le condizioni per la crisi.

I motivi della crisi di Egea tra debiti, energia e finanza

Il collasso di Egea non è stato improvviso, ma il risultato di una combinazione di fattori industriali e finanziari. Già prima della crisi energetica globale, secondo gli inquirenti, i conti mostravano segnali di deterioramento. A peggiorare la situazione sono intervenuti diversi elementi. L’aumento dei prezzi dell’energia dopo il Covid ha messo sotto pressione la liquidità, mentre operazioni finanziarie complesse, inclusi contratti derivati e meccanismi legati ai crediti del bonus edilizio, hanno aggravato l’esposizione.

Il dato più impressionante resta quello del debito: circa 800 milioni di euro, a fronte di un valore aziendale stimato attorno ai 500 milioni. Una sproporzione che ha reso evidente come la crisi fosse prima di tutto finanziaria, più che industriale. Nel giro di pochi anni, quella che era considerata una realtà solida si è ritrovata tecnicamente insolvente, tanto che nel 2024 è stata avviata una complessa operazione di ristrutturazione per evitare il fallimento formale.

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A pagare il salvataggio di Egea è stato il terriorio

Per scongiurare il tracollo è stato necessario un intervento straordinario. Il gruppo è stato riorganizzato attraverso una procedura di composizione negoziata della crisi, con l’ingresso del colosso energetico Iren e la creazione di una nuova struttura societaria.

Le attività operative sono confluite in una nuova entità, mentre i debiti e le passività sono rimasti nella vecchia Egea, destinata progressivamente a essere svuotata. Il prezzo di questa operazione è stato pagato in larga parte dal territorio. Diversi comuni soci hanno rinunciato alle proprie quote e accantonato risorse per coprire i rischi residui.

Anche Alba, città simbolo dell’azienda, ha subito perdite significative e oggi si prepara a chiedere i danni costituendosi parte civile nel processo. Loperazione ha consentito di salvaguardare centinaia di posti di lavoro e garantire la continuità dei servizi essenziali, ma ha lasciato aperti interrogativi sulla gestione passata e sulla distribuzione dei costi della crisi.

Le motivazioni dell’accusa al processo

Il cuore dell’inchiesta giudiziaria riguarda proprio la rappresentazione dei conti. Secondo l’accusa, alcune poste di bilancio - come i ratei legati ai consumi energetici - sarebbero state sovrastimate, contribuendo a una rappresentazione non veritiera della situazione economica. In questo modo, l’azienda avrebbe potuto apparire in salute più a lungo di quanto fosse realmente, ritardando così interventi correttivi e continuando a distribuire utili.

È una dinamica che richiama altri casi di crisi aziendali italiane, dove il problema non è stato solo il deterioramento dei fondamentali, ma anche il ritardo nel riconoscerlo.