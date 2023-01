Marketing: i trend 2023 secondo Google

Studiare i trend dell’anno appena concluso è fondamentale per intercettare quelli dell’anno successivo. Lo sa bene Google che, per aiutare i brand e coloro che lavorano nel marketing, ha analizzato miliardi di dati relativi alle tendenze di ricerca del 2022, così da ricavare pratici insight per il 2023.

La ricerca, dal titolo «Year in search for brands», presenta quali sono state le buzzword più ricercate dell’anno passato. Partendo da queste, Google ha poi cercato di collegarle a dei macrotrend che i brand possono sfruttare per essere competitivi sul mercato quest’anno. Ecco quali sono i più importanti.

Marketing trend 2023: qualità e sostenibilità

Secondo le ricerche condotte da Google, quest’anno i clienti daranno maggiore importanza alla qualità dei prodotti. Per appurarla, i clienti si affideranno principalmente a recensioni online, popolarità del brand e opzioni sostenibili. I dati affermano che, rispetto al 2021, in Italia, lo scorso anno il 100% in più delle persone ha ricercato «scarpe online donna recensioni»; mentre nel mondo sono aumentate del 110% le persone che hanno cercato «giochi più votati».

Allo stesso modo, anche la sostenibilità e il risparmio hanno scalato numerose posizioni nelle priorità delle persone. Secondo Google, nel 2022, il numero di coloro che hanno cercato “lavatrice risparmio energetico” è aumentato del 180% in Italia; mentre sono cresciuti del 75% quelli che, nel mondo, hanno cercato “auto elettriche economiche”.

È aumentata infine anche la preoccupazione riguardo l’aumento dei prezzi. Nel 2022, «crisi energetica italia» è stato cercato il 170% in più delle volte rispetto al 2021, mentre nel mondo «aumento prezzo alimenti» ha visto una crescita nelle ricerche dell’80%.

Marketing trend 2023: più rispetto per ambiente e persone

Secondo i dati rilevati da Google sono cresciute del 35% nel 2022 le persone che in Italia hanno cercato «climate action» e del 1.000% quelle che, in tutto il mondo, hanno cercato «beneficenza Ucraina».

Questo dato può essere molto utile alle aziende che stanno cercando di posizionarsi su temi sociali come l’ambiente e il conflitto russo-ucraino. Sembra infatti che, nel 2022, le persone abbiano iniziato ad interessarsi maggiormente agli altri e alle loro vite.

È cresciuto inoltre anche l’interesse per il prossimo nella sfera delle questioni di genere; infatti tra 2021 e 2022 sono aumentate del 25% le ricerche di «significato lgbt» in tutto il mondo.

Se nel corso della pandemia le persone hanno fatto molto affidamento sulle comunità, nel 2022 le persone si sono rese disponibili a sostenerle a loro volta. Le ricerche di Google infatti, hanno fatto emergere che la ricerca di «come aiutare gli studenti» è aumentata del 50% in tutto il mondo.

Marketing: cambiano le priorità

Secondo le ricerche di Google, nel 2022 le priorità delle persone sono cambiate in più modi. Un’idea di ciò ce la offre il seguente dato: rispetto al 2021, le persone che hanno cercato «scontistiche per i viaggi» sono aumentate del 500%; dimostrando non soltanto la volontà di viaggiare, ma anche l’emergenza di farlo a prezzi più accessibili, il che richiede una maggiore pianificazione.

Grande importanza è attribuita inoltre al lavoro da casa, termine ricercato globalmente il 40% in più delle volte a livello globale rispetto al 2021; il che dimostra una maggiore necessità di equilibrio tra vita privata e lavoro nella quotidianità degli utenti.

Prende piede infine la curiosità per la realtà virtuale; il concetto è stato ricercato il 75% in più delle volte rispetto al 2021.

Marketing 2023: i consigli di Google per i brand

Nel 2023 gli standard saranno definiti maggiormente dai clienti. Per ricavare dei benchmark utili, le aziende che vogliono mettere in pratica delle strategie di marketing efficaci devono sfruttare strumenti come le recensioni, così da capire che livello di qualità si aspettano i potenziali clienti. Non soltanto, a pesare, visto il clima di instabilità dovuto alla crisi climatica e al rincaro dei prezzi, saranno anche i prezzi dei prodotti e la loro sostenibilità.

Quest’anno le aziende che vogliono rimanere competitive sul mercato, secondo Google dovrebbero cercare di offrire una maggiore trasparenza ai propri clienti e cercare di rispettare le promesse. Un modo pratico per riuscirci potrebbe essere quello di condividere i propri KPI, così da trasmettere maggiore fiducia.

Nel 2023, le persone, infine, cercheranno esperienze sempre più incentrate sui loro gusti. Questo crea nuove opportunità per coloro che desiderano offrire esperienze uniche e dall’alto tasso di personalizzazione.

Per affrontare queste e tutte le sfide che si presenteranno nel 2023, Google individua nell’intelligenza artificiale una tecnologia che può fungere da game changer, in quanto capace di fornire soluzioni nuove e molto creative