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Il mercato automobilistico italiano è in una fase di profondo cambiamento. I modelli diesel, per decenni tra i più venduti, stanno scendendo nelle classifiche di vendita, complici la crescita dei prezzi dei carburanti e l’arrivo di nuove regole più severe sulle emissioni. Nel frattempo le auto elettriche, nonostante l’arrivo di nuovi modelli a prezzi decisamente interessanti, faticano a far breccia lungo lo Stivale.

Sono due delle ragioni del successo delle ibride, viste come il compromesso migliore tra consumi bassi, guida fluida e rispetto delle norme ambientali sulla circolazione. A maggior ragione se si parla di SUV, la tipologia di auto preferita in Italia e in Europa negli ultimi dieci anni.

Esistono 3 tipologie di auto ibride: le mild hybrid, con motore elettrico che funge da supporto al propulsore termico, le full hybrid che consentono tragitti brevi in modalità full electric e le Plug-in hybrid, munite di batterie più capienti che permettono maggiore percorrenza in elettrico.

La buona notizia per chi è in cerca di un SUV ibrido è che la forte concorrenza nel segmento ha portato all’arrivo di alcuni modelli particolarmente interessanti a prezzi contenuti. Ecco i 5 più economici con prezzi di lancio inferiori ai 25.000 euro.

Dacia Duster

La Dacia Duster è diventata in pochi anni una presenza costante sulle strade italiane, grazie a una miscela vincente fatta di solidità, semplicità costruttiva e prezzi tra i più bassi del lotto. Non fa eccezione la nuova versione mild hybrid che parte da 23.150 euro.

Un SUV ibrido a suo agio sia in città che nei percorsi extra-urbani.

MG ZS Hybrid

Le auto MG sono tra le più vendute in Italia e garantiscono un rapporto qualità/prezzo con pochi eguali. Per chi cerca un modello ibrido una delle migliori soluzioni è la ZS Hybrid, ovvero una delle full hybrid più economiche del segmento con i suoi 22.990 euro di prezzo di lancio.

La ZS ha un motore 1.5 dai bassi consumi ideale per muoversi nei centri urbani e ha una particolarità che la rende particolarmente interessante per le famiglie: l’abitacolo più spazioso tra tutti quelli che presenteremo in questa top 5.

Citroen C3 Hybrid

Per molti anni la Citroen C3 è stata uno dei modelli di punta della casa francese e la nuova versione Hybrid promette di riportare il marchio in vetta alle classifiche di vendita.

Il motore è un efficientissimo mild hybrid 1.2 da 110 CV, gli interni sono molto spaziosi e la guida estremamente confortevole. Difficile trovare auto più comode da guidare a 21.450 euro.

Toyota Aygo X

Proseguiamo con la Toyota Aygo X, ovvero il modello giapponese che ha scalzato la Yaris come macchina che consuma di meno in assoluto. Piccola e compatta, la Aygo X vanta un motore full hybrid da 115 Cv e ha un comparto elettrico particolarmente efficace che permette di viaggiare in città quasi sempre usando solo la carica della batteria.

E costa appena 20.850 euro.

Fiat Grande Panda

Scendiamo sotto i 20.000 euro, e più precisamente a quota 19.900 euro per parlare della Grande Panda, ovvero la rivisitazione in chiave SUV ibrido della best seller di casa Stellantis.

Il punto di forza della Grande Panda è il propulsore mild hybrid da 110 Cv, un motore dai consumi bassissimi e decisamente brillante sia sui circuiti cittadini che sui percorsi extra-urbani brevi.