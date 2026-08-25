I prezzi di queste criptovalute sono in discesa. Su quali conviene puntare ora, secondo l’esperto?

È innegabile. Il 2026, almeno fino ad ora, è stato un anno difficile per gli investitori in criptovalute. Le crypto sono in calo, comprese alcune tra le più (storicamente) preferite come XRP. XRP, Cardano​ e Dogecoin hanno tutte registrato un calo del 32% o più nel 2026. Siamo davanti a un’opportunità per acquistare queste criptovalute a basso prezzo, o sono ancora troppo rischiose?

XRP

XRP continua ad attrarre alcuni investitori grazie al suo potenziale di crescita. Tuttavia, quest’estate è scesa, anche se brevemente, sotto la soglia di 1 dollaro e molti investitori crypto hanno iniziato a interrogarsi sulle sue prospettive a lungo termine.

All’inizio di quest’anno, alcuni sostenitori del settore avevano fissato dei target price per XRP fino a 100 dollari. Oggi il prezzo si aggira intorno a 1,27 dollari, e persino i più ferventi sostenitori di questa criptovaluta sarebbero probabilmente contenti se raggiungesse anche «solo» i 10 dollari entro i prossimi anni.

Detto questo, i diversi aspetti positivi di XRP continuano a rivestire una certa importanza. Tutto inizia con Ripple, il colosso fintech da 50 miliardi di dollari che si cela dietro il token. La società continua ad espandersi a livello globale, investendo grandi somme di denaro per acquisire nuove aziende legate alla blockchain e alle criptovalute. Nella sua vision finale, l’azienda vuole diventare un sistema di pagamento end-to-end basato su blockchain, interamente alimentato da criptovalute.

L’unica domanda, ovviamente, è quale sarà la «criptovaluta» in questione. Sarà XRP o sarà Ripple USD? Una stablecoin? Se pensi che sarà XRP, allora questa criptovaluta sottovalutata merita un’attenta valutazione secondo l’esperto Dominic Basulto. Ma se credi che le stablecoin rappresentino il futuro della finanza, allora XRP potrebbe essere ancora troppo rischiosa da acquistare.

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Cardano

Un tempo, sembrava che Cardano potesse diventare" il prossimo Ethereum. Tuttavia, il valore della crypto è crollato nel 2026 e non rientra più tra le prime 10 criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato. Quest’anno, persino il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha ammesso che il suo ecosistema blockchain potrebbe trovarsi in guai seri.

Il problema, in parole semplici, è che Cardano non ha mai avuto un grande impatto nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). È arrivato tardi nel mondo della DeFi e non si è mai ripreso. Ancora oggi, Cardano si posiziona solo al 35° posto nella classifica del Total Value Locked (TVL), indicatore chiave per valutare lo stato di salute generale della DeFi.

L’unico aspetto positivo della criptovaluta è che sembra stia portando avanti delle azioni concrete per recuperare il suo slancio precedente. A gennaio, la community di Cardano ha approvato un nuovo quadro strategico che definisce obiettivi chiari, tra cui target per il valore totale bloccato, l’attività di transazione e gli utenti attivi mensili.

Per ora, però, sembra assai saggio lasciar perdere questa criptovaluta. Anche al prezzo di 0,20 dollari, è ancora troppo cara. Ha perso il 93% del suo valore rispetto al massimo del 2021 e non mostra segni di ripresa a breve termine.

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Dogecoin

Infine, c’è il Dogecoin, che è ancora la criptovaluta meme più popolare al mondo, nonostante il calo del 35% registrato nel 2026.

Oggi Dogecoin viene scambiato a meno di dieci centesimi (0,08 dollari), il che è uno dei motivi per cui continua ad attirare l’attenzione. La mentalità del «diventare ricchi in fretta» tipica delle criptovalute suggerisce di acquistare Dogecoin a prezzi stracciati e poi incassare non appena il valore della propria posizione aumenta. Tuttavia, come sanno bene gli investitori a lungo termine, questa è la ricetta perfetta per il disastro, dato che è quasi impossibile prevedere l’andamento del mercato con una certa costanza. Inoltre, le meme coin non sono mai state concepite come veri e propri investimenti - sono puramente per divertimento e intrattenimento e non è il caso di prenderle sul serio. Persino Elon Musk, da tempo sostenitore di Dogecoin, lo ha ammesso.

La realtà è che l’intero settore delle meme coin è diventato così saturo che Dogecoin non è più così “insolito” come lo era 5 anni fa. Questo spiega in parte il suo crollo dell’88% rispetto al massimo storico raggiunto nel 2021. Gli investitori si sono allontanati dalle meme coin, e dovreste farlo anche voi.

L’unico motivo per cui Dogecoin continua a figurare tra le maggiori criptovalute al mondo è la sua offerta di monete incredibilmente elevata (155 miliardi di unità). Anche se Dogecoin venisse scambiato a pochi centesimi, la sua capitalizzazione di mercato ammonterebbe comunque a 12 miliardi di dollari.

Quale criptovaluta valutare oggi?

Sebbene ci siano molte opzioni tra cui scegliere quando si analizza il mercato delle criptovalute a basso costo, l’unico tra i token principali che vale la pena considerare è XRP, secondo Basulto. Se il Clarity Act verrà approvato quest’anno e il presidente Donald Trump e la sua amministrazione continueranno a sostenere il settore delle criptovalute, dice l’esperto in una sua recente analisi, “è quasi certo che XRP ne trarrà vantaggio”.