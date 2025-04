I peggiori lavori in Italia. I più pericolosi e pagati poco

Concludere il proprio ciclo di studi e poi entrare nel mondo del lavoro con un impiego gratificante e ben remunerato è il sogno di tutti. Purtroppo, però, almeno per quanto riguarda l’Italia, è un sogno sempre più difficile da realizzare.

Nonostante l’allargamento del mondo del lavoro e la nascita di nuove professioni, alcuni impieghi continuano a essere considerati peggiori di altri. Alcuni per la poca sicurezza. Altri a causa dei salari molto più bassi della media nazionale e internazionale. Analizziamo i dati dell’Italia e scopriamo le professioni più a rischio in assoluto.

I lavori meno sicuri da fare in Italia

Quello degli incidenti sul lavoro è uno dei problemi più gravi nel nostro Paese. E uno degli indicatori che rendono un impiego peggiore di un altro.

Analizziamo qualche numero fornito dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre. Alla fine dello scorso anno il settore delle costruzioni e dell’edilizia contava 156 decessi sul posto di lavoro, seguito da quello dei trasporti e del magazzinaggio a quota 111, dalla manifattura (101) e dalle professioni nell’ambito del commercio (58).

A livello di infortuni denunciati, invece, sono state le attività manifatturiere a dominare la scena (70.842 denunce), davanti al settore edile e a quello della sanità.

Una situazione molto complessa che non è migliorata nei primi mesi del 2025. Tra gennaio e febbraio le vittime sul lavoro sono state 101, l’11% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche in questo caso i settori più colpiti sono stati quello delle attività manifatturiere, i trasporti e le costruzioni.