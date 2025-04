Come guadagnare con le recensioni online? I migliori siti e le strategie

Come investire in borsa?

La nostra è l’epoca del commercio online. Tutti, dai giovani ai più anziani, sono capaci di comprare qualcosa sul web e molto spesso lo fanno scegliendo in base alla recensioni, più o meno positive, dei prodotti. Ma chi scrive quelle recensioni guadagna qualcosa? E i “recensori” professionisti vengono pagati bene?

Proveremo a capirlo nelle prossime righe in cui scopriremo i migliori siti per guadagnare con le recensioni online, come è strutturato il lavoro e le strategie migliori per farlo con successo.

Guadagnare con le recensioni su Amazon è possibile? Amazon è il più grande marketplace al mondo ed è, molto probabilmente, il portale che ospita più recensioni in assoluto. La buona notizia, per chi sogna di trasformare l’abilità di scrivere recensioni in un lavoro vero e proprio è che esiste un programma che si chiama Amazon Vine in cui i recensori più abili e attendibili vengono invitati a pubblicare i loro pareri in cambio di prodotti gratuiti da testare. Purtroppo, però, non è possibile candidarsi direttamente per la posizione. È la stessa Amazon a contattare i migliori produttori di recensioni. L’unica strada possibile è quella di scrivere più possibile, ottenere più voti positivi e distinguersi dalla concorrenza. leggi anche Stipendio da 5.700 euro al mese e niente rischio licenziamento. Tutto grazie a questa laurea

Oltre Amazon: i migliori siti per guadagnare con le recensioni Per fortuna è possibile fare soldi con le recensioni anche su altri siti. Questi sono i migliori in assoluto: • Swagbucks: è un portale che paga per dare opinioni su brand e servizi, per testare prodotti, per rispondere a sondaggi, per navigare e guardare video. Un sito di recensioni a 360 gradi che ricompensa gli utenti con buoni regalo o accrediti PayPal;

• Trivago: uno dei siti di viaggi più importanti paga le recensioni dei propri scritti. Per iniziare a fare soldi è sufficiente recensire le strutture ricettive o pubblicare foto delle stesse. L’importo minimo di pagamento per i recensori è di 10 euro e l’accredito arriva su PayPal;

• Inbox Dollars: molto simile a Swagbucks, Inbox Dollars è un portale che paga gli utenti per la scrittura di recensioni con campioni di prodotti gratuiti. Ma non solo. Iscrivendosi è possibile guadagnare guardando video, comprando online e giocando. In questo caso il lavoro viene retribuito tramite assegno o, per i membri Gold, tramite accredito su carta prepagata;

• Buzzoole: piattaforma particolarmente indicata per gli amanti dei social, Buzzoole paga con buoni Amazon gli utenti in base al loro livello di “influenza” e, a seconda del seguito e dei risultati ottenuti, seleziona i migliori iscritti per partecipare a vere e proprie campagne pubblicitarie;

• ReviewStream: su RewiewStream gli iscritti possono essere pagati sia quando scrivono recensioni che quando gli utenti votano le loro opere. E in più il pagamento, sotto forma di accredito PayPal, è progressivo: più le recensioni sono dettagliate e rispondenti alle linee guida redazionali e meglio vengono remunerate;

• CrowdTap: portale in cui i recensori devono completare missioni quotidiane per ottenere buoni regalo e campioni di prodotti vari. Basta scegliere la missione del giorno, scrivere la recensione e si viene ricompensati. In maniera migliore se l’opera viene condivisa su blog personali e social media;

• Influence Central: Influence Central è un portale particolare che mette in collegamento gli influencer e le imprese. Basta iscriversi alla community e recensire i propri prodotti preferite e si verrà ricompensati in base all’importanza del brand. Un meccanismo che permette di collaborare in maniera diretta con le aziende e di crearsi un vero e proprio pubblico di riferimento.

Guadagnare soldi con video e tutorial Un altro modo di guadagnare con le recensioni è quello di produrre contenuti video o tutorial di alta qualità. Se siamo abili videomaker una delle piattaforme più redditizie in assoluto si chiama UserTesting. Per iniziare a lavorare con il portale è sufficiente scaricare il software dedicato e iniziare a produrre video-recensioni dei prodotti. E se il video è incentrato sul test in tempo reale dell’oggetto potrebbe farci guadagnare moltissimo. Basti pensare che UserTesting paga circa 9 dollari per ogni 20 minuti di girato originale. Se, invece di produrre video, amiamo guardarli, il sito perfetto per guadagnare soldi si chiama HitBliss. Stiamo parlando di una piattaforma che paga gli utenti per guardare e recensire gli spot televisivi. In cambio si viene pagati con abbonamenti e sconti su contenuti multimediali come film o musica. leggi anche Ha guadagnato €5.000 su Vinted. Ecco come ha fatto (e gli errori da evitare)