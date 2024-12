I Paesi con i tassi di interesse più alti al mondo. La classifica mondiale

Quali sono i Paesi con i tassi di interesse più alti? Abbiamo raccolto i dati più recenti, individuando i livelli stabiliti dalle banche centrali in tutto il mondo.

Il dato è cruciale nella valutazione dello status di un’economia. In quanto indicatore del costo del denaro, il tasso di interesse - espresso in percentuale - rappresenta uno degli strumenti di politica monetaria più importanti nelle mani di una banca centrale.

Sono proprio le banche centrali a determinare quanto costa prendere in prestito e prestare denaro. Possono abbassare o alzare i tassi far sì l’inflazione rimanga entro un range prestabilito, armonizzato alle condizioni economiche peculiari di ciascun Paese (o gruppo di Paesi).

I tassi di interesse in Italia, infatti, vengono decisi dalla BCE (Banca Centrale Europea), in qualità di banca centrale dell’Eurozona, l’insieme di tutti i Paesi che hanno aderito alla moneta unica.

La classifica dei Paesi con i tassi di interesse più alti (e bassi) al mondo

Di seguito, l’elenco dei tassi di interesse fissati da ogni banca centrale sparsa per il globo, ordinati dai più alti ai più bassi.

Il dato preso come riferimento è il tasso di interesse principale.

N. PAESE BANCA CENTRALE TASSI DI INTERESSE DATA ULTIMA VARIAZIONE 1 🇹🇷 Turchia Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) 50,00 % 21 marzo 2024 2 🇦🇷 Argentina Banco Central de la República Argentina (BCRA) 32,00 % 6 dicembre 2024 3 🇳🇬 Nigeria Central Bank of Nigeria (CBN) 27,50 % 26 novembre 2024 4 🇪🇬 Egitto Central Bank of Egypt (CBE) 27,25 % 06 marzo 202 4 5 🇬🇭 Ghana Bank of Ghana 27,00 % 27 settembre 2024 6 🇲🇼 Malawi Reserve Bank of Malawi (RBM) 26,00 % 01 febbraio 2024 7 🇷🇺 Russia Banca Centrale della Federazione Russa (Banca di Russia) 21 % 25 ottobre 2024 8 🇦🇴 Angola Banco Nacional de Angola (BNA) 19,50 % 17 maggio 2024 9 🇬🇲 Gambia Central Bank of The Gambia 17,00% 29 agosto 2023 10 🇰🇿 Kazakistan National Bank of Kazakhstan 15,25 % 29 novembre 2024 11 🇵🇰 Pakistan State Bank of Pakistan (SBP) 15,00 % 04 novembre 2024 12 🇿🇲 Zambia Bank of Zambia (BoZ) 14,00 % 13 novembre 2024 13 🇺🇿 Uzbekistan Central Bank of Uzbekistan 13,50 % 25 luglio 2024 14 🇺🇦 Ucraina National Bank of Ukraine (NBU) 13,00 % 13 giugno 2024 15 🇲🇿 Mozambico Banco de Moçambique 12,75 % 27 novembre 2024 16 🇰🇪 Kenya Central Bank of Kenya (CBK) 11,75 % 05 dic 2024 17 🇧🇷 Brasile Banco Central do Brasil 11,25 % 06 nov 202 4 18 🇲🇽 Messico Banco de México (Banxico) 10,25 % 14 novembre 2024 19 🇲🇳 Mongolia Bank of Mongolia 10,00% 13 settembre 2024 20 🇨🇴 Colombia Banco de la República 9,75 % 31 ottobre 2024 21 🇺🇬 Uganda Bank of Uganda (BoU) 9,75 % 07 ott 2024 22 🇧🇾 Bielorussia National Bank of the Republic of Belarus 9,50 % 21 giugno 2023 23 🇹🇯 Tagikistan National Bank of Tajikistan 9,00 % 31 luglio 2024 24 🇰🇬 Kirghizistan National Bank of the Kyrgyz Republic 9,00 % 27 maggio 2024 25 🇮🇸 Islanda Central Bank of Iceland 8,50 % 20 novembre 2024 26 🇺🇾 Uruguay Banco Central del Uruguay 8,50 % 10 aprile 2024 27 🇬🇪 Georgia National Bank of Georgia 8,00 % 22 maggio 2024 28 🇱🇰 Sri Lanka Central Bank of Sri Lanka (CBSL) 8,00 % 27 novembre 2024 29 🇹🇳 Tunisia Banque Centrale de Tunisie 8,00 % 30 dicembre 2022 30 🇿🇦 Sud Africa South African Reserve Bank (SARB) 7,75 % 21 novembre 2024 31 🇱🇸 Lesotho Central Bank of Lesotho 7,75 % 30 maggio 2023 32 🇦🇲 Armenia Central Bank of Armenia 7,25 % 29 ottobre 2024 33 🇦🇿 Azerbaigian Central Bank of the Republic of Azerbaijan 7,25 % 01 maggio 2024 34 🇳🇦 Namibia Bank of Namibia 7,00 % 04 dicembre 2024 35 🇯🇴 Giordania Central Bank of Jordan 6,75 % 10 novembre 2024 36 🇮🇳 India Reserve Bank of India (RBI) 6,50 % 08 febbraio 2023 37 🇷🇴 Romania Banca Națională a României 6,50 % 07 agosto 2024 38 🇭🇺 Ungheria Magyar Nemzeti Bank 6,50% 24 settembre 2024 39 🇷🇼 Ruanda National Bank of Rwanda (BNR) 6,50 % 20 agosto 2024 40 🇯🇲 Giamaica Bank of Jamaica (BoJ) 6,25 % 21 novembre 202 4 41 🇩🇴 Repubblica Dominicana Banco Central de la República Dominicana 6,00 % 28 novembre 2024 42 🇮🇩 Indonesia Bank Indonesia (BI) 6,00% 18 settembre 2024 43 🇵🇾 Paraguay Banco Central del Paraguay 6,00 % 21 marzo 2024 44 🇵🇭 Filippine Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 6,00 % 16 ottobre 2024 45 🇲🇰 Macedonia del Nord National Bank of the Republic of North Macedonia 5,80 % 24 ottobre 2024 46 🇵🇱 Polonia Narodowy Bank Polski 5,75 % 04 ottobre 2023 47 🇷🇸 Serbia Narodna banka Srbije 5,75 % 12 settembre 2024 48 🇨🇱 Cile Banco Central de Chile 5,25 % 17 ottobre 2024 49 🇸🇦 Arabia Saudita Saudi Central Bank (SAMA) 5,25 % 07 novembre 2024 50 🇧🇭 Bahrein Central Bank of Bahrain 5,25 % 07 novembre 2024 51 🇵🇪 Perù Banco Central de Reserva del Perú 5,00 % 07 novembre 2024 52 🇬🇧 Regno Unito Bank of England 4,75 % 07 novembre 2024 53 🇺🇸 USA Federal Reserve (Fed) 4,50-4,75 %​ 07 novembre 2024 54 🇮🇱 Israele Bank of Israel 4,50 % 01 gennaio 2024 55 🇳🇴 Norvegia Norges Bank 4,50 % 14 dicembre 202 3 56 🇻🇳 Vietnam State Bank of Vietnam 4,50 % 16 giugno 202 3 57 🇦🇺 Australia Reserve Bank of Australia (RBA) 4,35 % 07 novembre 2023 58 🇳🇿 Nuova Zelanda Reserve Bank of New Zealand 4,25 % 27 novembre 2024 59 🇨🇷 Costa Rica Banco Central de Costa Rica 4,00 % 1 7 ott 2024 60 🇨🇿Repubblica Ceca Česká národní banka 4,00 % 07 novembre 2024 61 🇰🇼 Kuwait Central Bank of Kuwait 4,00 % 19 settembre 2024 62 🇲🇺 Mauritius Bank of Mauritius 4,00 % 20 settembre 2024 63 🇨🇦 Canada Bank of Canada 3,75 % 23 ottobre 2024 64 Moldavia National Bank of Moldova 3,60 % 07 maggio 2024 65 🇹🇹 Trinidad e Tobago Central Bank of Trinidad and Tobago 3,50% 17 marzo 2020 66 🇪🇺 Eurozona Banca Centrale Europea (BCE) 3,25 % 17 ottobre 2024 67 🇨🇿 Cina People’s Bank of China (PBoC) 3,10 % 21 ottobre 2024 68 🇩🇰 Danimarca Danmarks Nationalbank 3,00 %​ 17 ottobre 2024 69 🇰🇷 Corea del Sud Bank of Korea 3,00 % 28 novembre 2024 70 🇲🇾 Malesia Bank Negara Malaysia 3,00 % 03 maggio 202 3 71 🇸🇪 Svezia Sveriges Riksbank 2,75 % 07 novembre 2024 72 🇦🇱 Albania Banka e Shqipërisë 2,75 % 06 novembre 2024 73 🇲🇦 Marocco Bank Al-Maghrib 2,75 % 25 giugno 2024 74 🇹🇭 Thailandia Bank of Thailand 2,25 % 16 ottobre 2024 75 🇹🇼 Taiwan Central Bank of the Republic of China (Taiwan) 2,00 % 21 marzo 202 4 76 🇧🇼 Botswana Bank of Botswana 1,90 % 22 agosto 202 4 77 🇸🇨 Seychelles Central Bank of Seychelles 1,75 % 26 marzo 2024 78 🇨🇭 Svizzera Swiss National Bank (SNB) 1,00 % 26 settembre 202 4 79 🇯🇵 Giappone Bank of Japan (BoJ) 0,25% 31 luglio 2024 80 🇫🇯 Figi Reserve Bank of Fiji 0,25% 18 marzo 2020

Dati aggiornati al 09/12/2024

Il ruolo cruciale dei tassi di interesse

Se un Paese ha un tasso di interesse alto, vuol dire che costa di più prendere soldi in prestito, quindi chi è in debito avrà meno soldi da spendere per altre cose. Chi non ha debiti potrebbe rimandare alcune scelte di consumo, come l’acquisto di una casa, in attesa che il tasso di interesse scenda.

Se in un’economia ci sono meno persone che spendono soldi, il prezzo di beni e servizi tende a scendere, riducendo l’inflazione. È proprio questo il motivo per cui molti istituti centrali, nel post-pandemia, hanno innalzato i tassi di interesse - che fino a quel momento erano stati tenuti insolitamente bassi per alimentare i consumi - per mettere un freno all’inflazione galoppante alimentata dall’interruzione della filiera produttiva.

Al contrario, quindi, quando i tassi di interesse sono bassi è più conveniente prendere soldi in prestito. E se ci sono più persone che spendono, la domanda di beni e servizi aumenta mentre l’offerta rimane la stessa. E ciò si traduce in un aumento dei prezzi, ovvero dell’inflazione.

Tutte le banche centrali del mondo hanno il compito di assicurare la stabilità del sistema finanziario e di controllare l’offerta di denaro nel sistema-Paese.