I migliori 5 smartphone per sfruttare l’AI

Negli ultimi anni, le varie aziende produttrici di smartphone presenti sul mercato stanno puntando in maniera sempre più decisa sull’intelligenza artificiale da integrare alle proprie funzionalità. E lo stesso vale anche per i sistemi operativi, tanto con iOS quanto con Android sempre più decisi a sviluppare strumenti intelligenti e altamente professionali.

Si va dal semplice editing delle foto e dei video a veri e propri assistenti vocali in grado di recepire qualsiasi comando vocale e a fornire risposte consone, così come applicazioni dedicate e molto altro. Ma quali sono, ad oggi, i migliori device in assoluto per poter sfruttare l’AI e tutti i suoi vantaggi?

Ecco una lista coi 5 smartphone che dovresti pensare di acquistare se sei intenzionato a mettere alla prova le enormi potenzialità che l’intelligenza artificiale ha da offrire per il mercato della telefonia mobile.

Il suo prezzo di vendita è di 1.499,00 euro per la versione da 256 GB di memoria, 1.619,00 euro per il taglio da 512 GB e infine 1.859,00 euro per avere 1 TB di spazio d’archiviazione. C’è la possibilità di attivare in ogni caso un finanziamento a tasso zero conveniente. È inoltre sempre consigliabile consultare gli altri punti vendita disponibili, che spesso propongono prezzi più bassi in base ai periodi promozionali.

Ne sono un esempio la Now Bar di One UI 7 per visualizzare informazioni su notifiche, musica e modalità attive, il riassunto delle trascrizioni integrato nel registratore vocale, il Chat Assist che fornisce aiuti utili quando si utilizza la tastiera, l’editor di immagini migliorato e l’instant slow-mo per rallentare i video in galleria.

Lanciato solamente qualche mese fa, il Samsung Galaxy S25 Ultra è il top di gamma dell’azienda sudcoreana. Portandosi una nomea così importante, non poteva non avere l’intelligenza artificiale come motore principale. Gli ultimi aggiornamenti del software hanno integrato Galaxy AI , una suite che propone una serie di funzionalità uniche e tutte da scoprire.

Il prezzo è di 1.239,00 euro per la versione da 128 GB, 1.369,00 euro per quella da 265 GB, 1.619,00 euro per quella da 512 GB e 1.869,00 euro per quella da 1 TB. Apple fornisce un piano di finanziamento conveniente in base alle proprie esigenze, con tasso zero e un numero di rate a scelta. In alternativa, anche altri negozi come Amazon offrono il modello a prezzi più bassi.

Questa suite fornisce una lunga serie di funzionalità parecchio interessanti è tutte da scoprire. Ci sono strumenti per l’editing di foto e video avanzati, le nuove Genmoji per generare emoji partendo da un prompt di comandi, l’app Mail rivista e riorganizzata in base al contenuto, consigli diretti durante le chat e via discorrendo.

Se sei interessato, il suo costo di mercato è di 949,00 euro per la versione da 128 GB, 1.049,00 euro per quella da 256 GB, 1.179,00 euro per quella da 512 GB e infine 1.439,00 euro per la versione definitiva da 1 TB. Se non sei intenzionato a pagare tutto subito, dallo store ufficiale di Google puoi attivare un comodo finanziamento a rate senza tasso.

Il tutto grazie al supporto a Gemini , il modello AI proprietario dell’azienda ameriana che fornisce strumenti utili come il riassunto delle registrazioni, le Smart Reply in Gboard , il Cerchia e cerca, il generatore di sfondi, il Magic Editor , il Best Take e il Video Boost.

Non poteva non essere nella lista dei 5 migliori smartphone per sfruttare l’AI il nuovo Google Pixel 9 Pro XL . Si tratta del flagship dell’azienda di Mountain View, ancor più migliorato e con tantissime funzionalità utili basate sull’intelligenza artificiale .

Oppo Reno13 Pro

Non è obbligatorio puntare sui top di gamma per poter sfruttare al meglio ciò che l’AI ha da offrire nel mondo degli smartphone. Esistono anche modelli con fasce di prezzo meno onerose che propongono tantissimi strumenti utili che renderanno il tuo utilizzo di tutti i giorni maggiormente intuitivo. Uno di questi è l’Oppo Reno13 Pro.

Si tratta di uno smartphone che è stato studiato per rivoluzionare l’esperienza utente grazie all’AI e ad alcuni suoi strumenti utili. Ne è un esempio l’AI Eraser per la modifica delle foto, così come l’AI Clear Face per migliorare le immagini di gruppo. Degni di nota anche il Toolbox AI per suggerire funzionalità adeguate, AI Studio per trasformare le foto in avatar e AI Recording Summary per ottenere riassunti dalle note audio.

Lo trovi disponibile nella versione da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, nelle due colorazioni Graphite Grey e Plume Purple, al prezzo di vendita di 699,99 euro sull’Oppo Store. C’è anche la possibilità di dividere il pagamento in 10 rate da 70 euro a tasso zero o di affidarsi a store di terze parti per pagarlo meno grazie alle promozioni.