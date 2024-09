I 50 hotel migliori del mondo. Il 2° in classifica è italiano

Quali sono i 50 hotel migliori del mondo? Lo ha svelato la classifica di “50 Best”, nella quale spicca il secondo posto di un prestigioso albergo italiano.

La lista è il risultato delle preferenze espresse da 600 elettori anonimi da tutto il mondo, tra cui giornalisti di viaggio, albergatori ed esperti di viaggi che hanno determinato i risultati dei 50 hotel migliori a livello globale, annunciati giorni fa nello storico Guildhall di Londra.

Interessante notare che l’elenco del 2024 comprende alberghi situati in decine di destinazioni sparse in sei continenti. L’Asia ospita il maggior numero di hotel nella classifica, con 19 posizioni, seguita dall’Europa con 13, dal Nord America con 9, dall’Africa e dall’Oceania con 4 ciascuna e dal Sud America con 1.

La struttura ricettiva che si è classificata al primo posto ha fatto un balzo di 10 posizioni rispetto al 2023, mentre è interessante sottolineare che proprio l’albergo italiano al secondo posto era stato decretato il migliore in assoluto un anno fa. Tutti i 50 hotel migliori del mondo sono elencati di seguito.

I 50 hotel migliori al mondo, la classifica. C’è anche l’Italia

Il migliore hotel al mondo secondo la classifica del 2024 offre 101 suite e ville, viste sul fiume Chao Phraya di Bangkok e prezzi a partire da $600 a notte. Gli ospiti hanno a disposizione anche 5 opzioni di ristorazione, tra cui un ristorante con una stella Michelin dello chef Mauro Colagreco, più un “santuario spa” chiamato Auriga.

Questa struttura da sogno si trova in Thailandia e ha conquistato il primo posto per la prima volta. Anche l’Italia, meta turistica di molti facoltosi da tutto il mondo, si è difesa degnamente conquistando il secondo posto con un albergo sul Lago di Como che l’anno scorso aveva conquistato il primo posto.

Ecco la classifica completa dei 50 hotel migliori del mondo per il 2024:

Capella Bangkok, Bangkok, Thailandia Passalacqua, Lago di Como, Italia Rosewood Hong Kong, Hong Kong Cheval Blanc, Parigi, Francia The Upper House, Hong Kong Raffles Singapore, Singapore Aman Tokyo, Tokyo, Giappone Soneva Fushi, Maldive Atlantis The Royal, Dubai, UAE Nihi Sumba, Sumba Island, Indonesia Claridge’s, Londra, UK Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok, Thailandia Raffles London at The OWO, Londra, UK Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok, Thailandia Hôtel de Crillon, Parigi, Francia Chablé Yucatán, Chocholá, Messico Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, Francia Maroma, Riviera Maya, Messico Four Seasons Firenze, Italia Borgo Santandrea, Amalfi, Italia Desa Potato Head, Bali, Indonesia Bulgari Tokyo, Tokyo, Giappone The Lana, Dubai, UAE Rosewood São Paulo, São Paulo, Brasile The Calile, Brisbane, Australia The Siam, Bangkok, Thailandia Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Giappone Mount Nelson, Cape Town, Sud Africa One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Messico The Carlyle, New York, U.S. La Mamounia, Marrakech, Marocco Four Seasons Madrid, Spagna Capella Singapore, Singapore Four Seasons at The Surf Club, Surfside, U.S. Hotel Bel-Air, Los Angeles, U.S. Eden Rock, St. Barths, Caraibi Aman New York, New York, U.S. Royal Mansour, Marrakech, Marocco Amangalla, Galle, Sri Lanka Le Bristol, Paris, Francia Gleneagles, Auchterarder, Scozia Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italia Suján Jawai, Rajasthan, India Singita – Kruger National Park, Kruger National Park, Sud Africa Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman The Connaught, Londra, UK The Brando, Tetiaroa, Polinesia francese Hotel Esencia, Tulum, Messico The Tasman, Hobart, Australia Kokomo Private Island, Yaukuve Levu Island, Fiji

Nella lista l’Italia compare anche con altre strutture valutate di alta qualità e ubicate in posti considerati da sempre da sogno come la Costiera amalfitana, Firenze, l’Umbria.

Per i viaggiatori in cerca di una vacanza in città, Bangkok rappresenta la destinazione urbana più gettonata nella lista, con 4 hotel; seguita da Londra e Parigi, con 3 ciascuna; quindi Hong Kong, Tokyo, Singapore e New York, con 2 ciascuna.

Da segnalare, infine che il premio per il miglior boutique hotel è stato vinto dall’albergo italiano Passalacqua sul lago di Como, mentre l’ Eco Hotel Award è stato assegnato al Maroma Riviera Maya nella penisola messicana dello Yucatan per “il suo impegno nei confronti delle persone e del pianeta”.

Il premio Art of Hospitality (grado di ospitalità) è stato vinto dal Royal Mansour in Marocco, mentre il premio Best Beach Hotel (il migliore per posizione sulla spiaggia) è stato assegnato al Soneva Fushi alle Maldive.

