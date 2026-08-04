Cosa succederebbe ai mercati europei se improvvisamente venisse meno il contributo di appena cinque settori sullo STOXX Europe 600, quegli stessi che oggi sembrano reggere sulle proprie spalle quasi tutta la crescita degli utili dell’intero indice?

Togliere quei cinque segmenti dal calcolo farebbe collassare il tasso di crescita aggregato degli utili dal +13,4% attuale a qualcosa di ben più modesto, trasformando una stagione presentata come straordinariamente solida in qualcosa di molto più ordinario, forse persino deludente.

Capire dove si trova davvero la crescita e dove invece si trova soltanto l’apparenza della crescita potrebbe fare la differenza tra una scelta consapevole e una sgradita sorpresa.

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Una stagione degli utili che in superficie sembra solida

La reportistica del secondo trimestre 2026 sullo STOXX Europe 600 si presenta con numeri che, a prima lettura, sembrerebbero raccontare una storia di salute corporativa diffusa e robusta. Con poco più della metà delle società che hanno già comunicato i propri risultati, la crescita degli utili per azione su base aggregata si attesterebbe intorno al 23%, quasi il doppio rispetto alle attese di fine marzo, quando il consenso degli analisti si fermava all’11,5%. Anche i ricavi avrebbero sorpreso al rialzo, correndo al 9,8% contro il 4,3% stimato. A guardare questi dati senza approfondire, verrebbe spontaneo concludere che le borse europee stiano attraversando una fase di espansione genuinamente solida.

Il problema è che i numeri aggregati possono sistematicamente ingannare, e lo fanno con particolare efficacia quando la crescita non è distribuita ma fortemente concentrata in pochi nomi.

Cosa si intende per concentrazione dei contributi agli utili

In statistica finanziaria esiste un concetto chiamato concentrazione dei contributi agli utili, che misura quanta parte della variazione positiva di un indice dipenda da un numero limitato di società. Quando quella quota supera determinate soglie, l’indice smette di essere una rappresentazione fedele della salute economica complessiva del sistema e diventa invece lo specchio delle fortune di poche aziende specifiche. Il risultato visibile è che il dato aggregato appare robusto anche quando la maggioranza dei titoli componenti contribuisce in misura marginale o addirittura negativa al risultato finale.

In questo caso, rimuovere soltanto cinque settori dall’indice farebbe ridurre drasticamente il tasso di crescita complessivo degli utili. Non si tratta di una curiosità tecnica: è un’informazione che cambia in modo sostanziale la lettura dell’intera reportistica.

I settori che trainano e quelli che arrancano

I protagonisti di questa concentrazione appartengono principalmente all’energia e ai materiali di base. Il settore energetico avrebbe registrato una crescita degli utili del 116% su base annua, con ricavi in aumento del 35%, beneficiando di un prezzo del petrolio intorno a $70,56 al barile, in rialzo di circa $4 rispetto all’anno precedente. I materiali di base avrebbero fatto ancora meglio in termini relativi, con una crescita degli utili del 95% pur a fronte di ricavi cresciuti solo del 6%, il che segnalerebbe un massiccio allargamento dei margini piuttosto che una vera accelerazione dei volumi scambiati. La tecnologia contribuisce con una crescita degli utili del 19% e dei ricavi del 15%: un risultato strutturalmente più stabile, meno esposto alla volatilità delle materie prime, con un tasso di battuta delle stime pari al 71%, il più elevato dell’intero indice.

Vale la pena spiegare cosa significa questo «tasso di battuta delle stime», perché è uno degli strumenti più utili per valutare la qualità effettiva degli utili. Quando una società «batte le stime» significa che i risultati comunicati hanno superato le previsioni del consenso degli analisti. Sul totale dei titoli dello STOXX 600 che hanno già riportato, circa il 51% avrebbe battuto le attese sugli utili per azione, una percentuale in linea con le medie storiche. Ma la distribuzione è profondamente asimmetrica: tecnologia al 71%, finanziari al 69%, sanità al 67%. Per contro, i beni discrezionali si fermerebbero al 25%, mentre le telecomunicazioni avrebbero battuto le stime solo nel 10% dei casi.

Questa asimmetria non sembrerebbe casuale. Rifletterebbe una divergenza strutturale che il dato aggregato nasconde completamente. Mentre tecnologia e finanziari battono sistematicamente le attese con una frequenza che suggerirebbe una capacità genuina di generare utili superiori alle aspettative, il settore dei beni discrezionali starebbe attraversando una fase di contrazione degli utili del 13% nonostante ricavi sostanzialmente piatti. Real estate e beni di consumo di prima necessità arrancherebbero con crescite a singola cifra bassa. In questi segmenti si osserverebbe compressione dei margini, il fenomeno opposto a quello che caratterizza energia e materiali: i ricavi crescono, ma i costi crescono ancora di più, erodendo la redditività in misura più che proporzionale.

Il contesto macroeconomico che rende possibile questa stagione

Per valutare quanto possa durare questo scenario, occorre guardare al contesto macroeconomico che lo ha prodotto. L’economia americana alla chiusura del secondo trimestre 2026 cresceva allo 0,89% su base annua, in miglioramento rispetto allo 0,47% dell’anno precedente. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti segnavano +3,39%. La produzione industriale si trovava in lieve espansione e l’inflazione si attestava al 2,30%. Questi dati contano perché l’analisi su 38 stagioni di reportistica mostrerebbe che i tassi di battuta delle stime correlano positivamente con la crescita del PIL reale e con l’inflazione, mentre non mostrerebbero correlazione significativa con i tassi di interesse o con le condizioni finanziarie generali. I tassi di battuta sarebbero, in sostanza, un fenomeno dell’economia reale che risponderebbe ai volumi e ai ricavi, non al costo del denaro.

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La fragilità nascosta sotto i numeri positivi

Il nodo critico di questa fotografia riguarda la sua fragilità intrinseca. La concentrazione estrema degli utili in settori altamente ciclici come energia e materiali di base renderebbe l’intera narrativa positiva della stagione dipendente dalla continuazione di condizioni che per loro natura tendono a non persistere nel tempo. I prezzi delle commodity sono volatili per definizione. Un petrolio intorno a $70 al barile produce margini straordinari per le società del comparto energetico, ma la stessa correlazione che amplifica i guadagni in fase di rialzo funzionerebbe in senso opposto in fase di discesa. Una flessione del prezzo del greggio non si trasferirebbe proporzionalmente sugli utili energetici: per via della leva operativa, ovvero del peso dei costi fissi rispetto ai ricavi variabili, l’impatto sulla redditività tenderebbe a essere amplificato rispetto alla semplice variazione del prezzo sottostante.

C’è poi la questione delle valutazioni. Lo STOXX Europe 600 quota attualmente a 14,8 volte gli utili attesi nei prossimi dodici mesi, contro una media decennale di 14,3 volte, ovvero un premio di circa il 3% rispetto alla norma storica. Quando un indice incorpora già nelle proprie quotazioni una parte delle buone notizie, il requisito minimo per giustificare i prezzi correnti smette di essere semplicemente «risultati positivi» e diventa «risultati positivi e superiori alle aspettative». In questo contesto, la concentrazione della crescita in pochi titoli ciclici potrebbe risultare più vulnerabile di quanto il dato aggregato faccia intuire a prima vista.