I 10 Paesi migliori dove vivere con pochi soldi nel 2026

Con il 2026 alle porte è tempo di buoni propositi e grandi sogni, e sale la voglia di novità. C’è chi sogna di trasferirsi all’estero per vivere con pochi soldi, per abbracciare una vita più semplice, appagante e libera dalle pressioni quotidiane.

Come spesso accade, però, il timore di esaurire rapidamente i propri risparmi fa da freno per chi vorrebbe davvero cambiare vita e inseguire una nuova avventura.

Ma è qui che scegliere il Paese giusto in cui trasferirsi gioca un ruolo cruciale. Preparare i bagagli, lasciare tutto alle spalle e iniziare una nuova vita richiede coraggio, pianificazione e una buona dose di informazione. Ogni Paese offre vantaggi differenti ma anche numerose sfide, e trovare il giusto equilibrio tra costo della vita, qualità dei servizi e opportunità lavorative può fare la differenza tra una decisione impulsiva e una scelta di successo.

Per aiutare chi sta valutando questa possibilità, Money.it ha stilato una classifica dei migliori Paesi più economici in cui vivere, tenendo conto sia del costo della vita che della qualità complessiva.

I 10 Paesi migliori dove vivere con pochi soldi

Per soddisfare la curiosità di conoscere i Paesi dove vivere con pochi soldi siamo partiti, come sempre, dall’analisi dei dati, fino a scegliere i 10 migliori, tenendo conto degli aspetti fondamentali come il costo medio per l’affitto di un appartamento con una camera da letto in centro città, il costo medio di una spesa al supermercato (comprensiva di pane, latte, riso, uova, formaggio locale, 12 bottiglie d’acqua da 1,5 litri, un chilo di pollo, pomodori e banane), il costo medio di un abbonamento mensile ai trasporti, quello delle bollette e, infine, quello di un ristorante di fascia media per due persone.

PN. Paese Costo Affitto Spesa Trasporti Bollette Ristorante Totale 1 🇳🇵Nepal 106,52€ 16,02€ 6,93€ 33,67€ 15,24€ 175,85€ 2 🇹🇳Tunisia 175,66€ 20,07€ 8,90€ 57,23€ 14,84€ 276,70€ 3 🇨🇴Colombia 230,33€ 18,39€ 23,45 76,21€ 17,37€ 359,81€ 4 🇵🇾Paraguay 286,95€ 21,03€ 23,87€ 72,20€ 18,85€ 422,87€ 5 🇻🇳Vietnam 342,67€ 27,69€ 7,70€ 67,39€ 19,25€ 454,70€ 6 🇲🇾Malesia 337,90€ 26,88€ 16,22€ 65,28€ 16,22€ 462,50€ 7 🇦🇱Albania 337,47€ 27,64€ 14,34€ 95,07€ 30,00€ 504,52€ 8 🇹🇷Turchia 373,89€ 21,37€ 27,81€ 75,49€ 19,47€ 518,03€ 9 🇲🇪Montenegro 477,93€ 31,39€ 30,00€ 132,26€ 35,00€ 676,58€ 10 🇵🇭Croazia 455,28€ 39,64€ 45,00€ 183,04€ 39,86€ 762,82€

N.B.: le spese sono da intendersi al mese.

10) Croazia

Scegliere la Croazia per vivere con pochi soldi e trascorrere un periodo della propria vita lontani dall’Italia potrebbe essere un’ottima scelta. È vicina all’Italia, può essere comodamente raggiunta in automobile, ha un costo della vita piuttosto abbordabile (nonostante sia il più alto di questa classifica), offre meravigliosi paesaggi e una cultura che, per certi aspetti non è troppo distante da quella italiana.

Molto piacevole soprattutto durante l’estate, la Croazia beneficia di meravigliose spiagge incontaminate dove è possibile rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Se si vuole provare anche ad affrontare un’esperienza lavorativa, qui, durante la bella stagione, ci sono molti luoghi in cerca di personale stagionale in vista della stagione turistica. Altrimenti, visto che il fuso orario lo consente, potete lavorare in smart working.

9) Montenegro

Il Montenegro è un Paese meraviglioso e vicino all’Italia dove potreste voler trascorrere un periodo della vostra vita. Qui il costo della vita è piuttosto contenuto: si tratta di una spesa inferiore a 700 euro al mese per la maggior parte delle necessità.

Essendo affacciato sul mare, il Montenegro gode di molte spiagge meravigliose che, fortunatamente, non sono molto popolari e perciò sono tutt’ora incontaminate.

Ma non solo, il Montenegro è ricco di luoghi da visitare, molti dei quali sono considerati patrimonio dell’Unesco, il che li rende una tappa obbligatoria qualora lo scegliate come vostra meta.

Anche in questo caso, questo luogo si presta molto bene per gli avventurieri in cerca di un posto esotico dove fare smart working (ma non solo) mantenendo il costo della vita basso.

8) Turchia

La Turchia è un altro Paese dove è possibile vivere con pochi soldi, ricco di cultura e attrazioni affascinanti da scoprire. Nel cuore del medio oriente, il Paese è molto ricco di luoghi di interesse; ma nonostante questo mantiene un costo della vita piuttosto basso.

Rispetto ad alcuni Paesi presenti in questa classifica, raggiungibili dall’Italia anche in automobile, questo è più comodo da raggiungere direttamente con l’aeroplano. In ogni caso, dal momento che con circa 500 euro è possibile provvedere a coprire la maggior parte delle spese mensili, il biglietto aereo non dovrebbe risultare un problema.

Per coloro che vogliono vivere in Turchia spendendo pochi soldi la cosa migliore da fare è cercare delle alternative ad Ankara, capitale del Paese, e Istanbul. Sebbene queste due località siano autentiche perle, il costo della vita risulta più elevato rispetto ad altre aree del Paese.

Se volete provare delle esperienze inedite e «meno scontate» potete valutare città come Bursa o Sanliurfa, meno conosciute ma comunque bellissime, economiche e ricche di luoghi da visitare.

7) Albania

Molto quotata per meravigliose vacanze a prezzi accessibili, l’Albania è sempre più spesso destinazione di persone che si recano lì per trascorrere periodi della loro vita medio-lunghi. Le ragioni, non attribuibili soltanto al costo della vita piuttosto contenuto, hanno a che vedere con il calore della popolazione, la cultura e il clima favorevole.

Vivere in Albania con pochi soldi è possibile. Ma ciò che rende questo posto speciale è il rapporto che esso ha con l’Italia. Qui infatti molte persone hanno parenti che vivono nel nostro Paese o hanno vissuto loro stesse in Italia, è perciò più facile integrarsi per un italiano che sta cercando un nuovo posto dove vivere.

Oltre a essere un Paese meraviglioso da visitare per le belle spiagge e i grandi resort, l’Albania offre molto anche dal punto di vista lavorativo, dal momento che - specialmente d’estate - è molto frequentata per turismo. Per vivere qui non servono molti soldi: secondo i nostri calcoli bastano circa 500 euro per gran parte delle spese, tuttavia molto dipende dal tenore di vita che si vuole avere.

6) Malesia

Parliamo adesso di un Paese tanto bello quanto lontano dall’Italia: la Malesia. Meno raccontata dai media rispetto per esempio alle Filippine, al contrario molto popolari specialmente per il turismo, la Malesia ha moltissimo da offrire, specialmente se si è amanti della cultura asiatica.

Uno dei centri più importanti è senza dubbio Kuala Lumpur, la capitale. Qui, probabilmente, il costo della vita potrebbe essere leggermente più alto di quello che abbiamo stimato, tuttavia trasferendosi qui si è certi di essere al centro di uno dei poli più importanti di tutto il continente.

Nonostante questo, come si vede dalle nostre stime, il costo della vita è piuttosto basso e questo si abbassa ulteriormente se si decide di spostarsi lontano dalla capitale.

Certamente la Malesia non è un luogo adatto a tutti, specialmente se si tende a essere nostalgici di casa; tuttavia, per coloro che non soffrono questo aspetto, è un luogo ricchissimo di cultura, luoghi da scoprire ed esperienze da vivere.

5) Vietnam

In Asia c’è il Vietnam, un Paese ricchissimo di cultura e sempre più al centro delle dinamiche continentali asiatiche. Due delle sue città più importanti, Ho Chi Minh (conosciuta anche come Saigon) e Hanoi, sono diventate negli ultimi anni fonte di attrazione per creativi e innovatori, creando così un ambiente vibrante e multiculturale.

Nonostante questo, come si evince dalla nostra tabella, vivere in Vietnam con pochi soldi è ancora possibile. Pensate che un abbonamento mensile per i mezzi pubblici costa mediamente 7 euro, uno dei prezzi più bassi di questa classifica.

Vivere in Vietnam costa generalmente poco. Come in molti Paesi asiatici è possibile mangiare spendendo pochi soldi, comprando da mangiare presso i mercati che si trovano lungo le strade. Comunque sia, anche fare una semplice spesa in un supermercato ha un prezzo più che abbordabile. Secondo le nostre stime, per vivere un mese bastano circa 500 euro.

4) Paraguay

Il Paraguay è un Paese dove - almeno secondo le nostre stime - il costo della vita è molto basso, per cui non servono molti soldi per vivere. Qui c’è un regime fiscale molto favorevole che permette di pagare poche tasse, per cui molte persone la prendono in considerazione come destinazione, mettendolo a paragone, per esempio, con Panama.

Il clima paraguayano è mite e l’aria piuttosto pulita, grazie alle grandi foreste presenti su tutto il territorio. La capitale, Asuncion, presenta moltissimi luoghi di interesse e molte attività da fare, specialmente all’aria aperta. Se siete amanti dello smart working e volete provare una destinazione inedita questa potrebbe fare per voi.

3) Colombia

La percezione che molte persone hanno della Colombia potrebbe farvi pensare che questa sia pericolosa e inospitale, tuttavia, informandovi potreste capire di sbagliarvi. La capitale, ossia Bogotà, è ricchissima di luoghi di interesse, molto scenici e piacevoli da visitare.

Inoltre, se siete amanti delle spiagge, sappiate che qui potrete trovarne di meravigliose, che affacciano direttamente sul Mare dei Caraibi. Come potete vedere dalle nostre stime qui, per vivere, sono sufficienti poche centinaia di euro. Certo, rispetto a molti altri Paesi presenta zone che è meglio non frequentare, tuttavia ci sono anche luoghi molto belli e ricchi di cultura.

Naturalmente per vivere serenamente in Colombia è fondamentale parlare spagnolo, altrimenti si potrebbero incontrare delle difficoltà anche nel fare le cose più basilari. Tolto questo requisito, il Paese offre molto sia ai giovani che vogliono visitarlo, sia alle persone anziane che magari decidono di trascorrere qui una parte della loro pensione.

2) Tunisia

Stando più vicini all’Italia, c’è una destinazione meravigliosa che si trova nell’Africa settentrionale: la Tunisia. Questo Paese è già molto popolare tra le persone anziane (anche italiane), poiché grazie a un regime fiscale favorevole, permette loro di godersi la pensione in un luogo accogliente e con un clima molto favorevole. Qui la vita costa davvero poco: è possibile fare una spesa completa spendendo circa 20 euro, una cifra che si può definire irrisoria, specialmente rispetto agli standard italiani.

Oltre a questi aspetti è fondamentale menzionare che la Tunisia è un territorio molto ricco culturalmente in cui persone anziane, ma anche giovani, possono trovare elementi di loro interesse.

Specialmente coloro che si recheranno a Tunisi, troveranno un ambiente multiculturale (si parla anche il francese oltre all’arabo) e una città che mette a disposizione tutte le comodità, tra cui mezzi di trasporto pubblici dalla riconosciuta efficienza.

1) Nepal

Una possibile destinazione è il Nepal, un luogo riservato ai più avventurosi in cui tuttavia è possibile vivere spendendo davvero pochi soldi. Secondo le nostre stime, la spesa media per un mese potrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro, una cifra davvero irrisoria.

Il centro economico del Nepal, un piccolo paese schiacciato tra Cina e India, è Katmandu, un luogo molto ricco di templi e luoghi di culto, il che lo rende sicuramente degno di essere visitato. Rispetto agli altri luoghi che saranno menzionati, questo è forse quello più riservato a persone desiderose di avventura, in quanto richiede grande capacità di adattamento in molte situazioni.

Non è possibile ad esempio bere l’acqua non in bottiglia, poiché potrebbe essere molto inquinata. Inoltre, a causa delle infrastrutture spesso antiquate, alcuni luoghi rimangono sprovvisti di elettricità. Se queste possibilità non vi spaventano, comunque, questo resta un luogo meraviglioso in cui viaggiare o, perché no, vivere un periodo della propria vita.

Tutte i dati utilizzati per realizzare questo articolo sono tratti da Numbeo, un portale che raccoglie informazioni sul costo della vita nei vari Paesi del mondo.