Ho chiesto a ChatGPT di spiegare come fare soldi a un bambino. Ecco cosa ha risposto

Immagina di voler comprare un gioco nuovo, un libro o magari una bici. Ma non hai abbastanza soldi. Cosa fare? Bene, la prima cosa da sapere è che fare soldi non significa solo trovare soldi per strada. È un po’ come quando giochi a un gioco, ma invece di fare punti, guadagni soldi.

È questo l’incipit della spiegazione fornita dall’AI generativa di OpenAI quando interrogata su come spiegare come fare soldicome se avessi 10 anni.

In un mondo in cui i bambini passano più tempo online che fuori a giocare, mi sono chiesto se sia possibile insegnare loro a fare soldi in modo semplice e comprensibile. Così, ho deciso di chiedere a ChatGPT, l’intelligenza artificiale più usata del momento, di spiegarmi come fare soldi come se fossi un bambino.

La risposta è arrivata in pochi secondi, è semplice, ma lacunosa su più fronti. Secondo l’AI, la chiave per fare soldi a questa età è intraprendere attività che siano facili, ma utili per chi ti sta intorno. Alcuni esempi? “Lavoretti per la famiglia e amici” o “Vendere cose che non usi più”. Il concetto di “guadagno" appare così non necessariamente complicato o riservato a chi è adulto, ma è manchevole di un ulteriore approfondimento per gettare le basi utili all’acquisizione delle buone regole della finanza personale.

L’intelligenza artificiale propone poi di avviare un “piccolo business”. Non c’è bisogno di essere esperti di economia per vendere limonata o prendersi cura degli animali domestici dei vicini. Secondo l’AI si tratta di un’idea che, se presa sul serio, potrebbe non solo insegnare ai bambini la gestione del denaro, ma anche farli riflettere sull’importanza del lavoro, della creatività e dell’imprenditorialità. Peccato che non insegni nulla sull’esistenza delle tasse e il loro impatto sui guadagni propri e (si auspica) di tutti.

Bene invece il focus di ChatGPT sul concetto di risparmio, un fondamento essenziale nella conoscenza finanziaria di ogni bambino. Anche se si guadagna solo qualche euro, metterlo da parte per comprare qualcosa di più grande in futuro è una lezione che, se appresa fin da piccoli, può rivelarsi fondamentale nella vita adulta, secondo l’AI.

I bambini sono sempre più esposti a tecnologie avanzate e a modi per fare soldi apparentemente semplici, la risposta di ChatGPT è scolastica, di per sé corretta, ma eccessivamente naïve e datata. Le idee proposte, seppur pratiche, non tengono conto della realtà economica in cui i bambini si trovano oggi.

È vero che questi consigli possono insegnare il valore del denaro, ma non rispondono alla domanda più importante: come può un bambino e futuro giovane adulto imparare realmente a navigare un sistema economico che va ben oltre la vendita di limonate o il risparmio di qualche euro in un salvadanaio?

Per non parlare del dare per scontato, da parte dell’AI, che tutti i bambini abbiano le stesse opportunità di “guadagno” o che siano supportati dalle risorse necessarie, come adulti disposti a pagare per lavori domestici fatti da bambini o la possibilità di vendere oggetti online.

In un contesto economico sempre più complesso e competitivo, probabilmente non è sufficiente insegnare solo il valore del lavoro.

Insomma, se i consigli di ChatGPT sono senza dubbio semplici e accessibili, rimangono un po’ troppo limitati. Piuttosto che ridurre tutto a “lavoretti” e “risparmio”, l’AI sembra ancora indietro nel fornire spunti su come sviluppare le giuste competenze utili a fare soldi “da grandi” o su come educare i più giovani a gestire in modo consapevole e innovativo le opportunità economiche del futuro.