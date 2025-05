Hai notato questa lettera sul tuo telefono? Fai attenzione, spunta solo in questo caso

Conoscere nel dettaglio ogni singolo aspetto del proprio telefono è molto complicato, considerando i sempre più avanzati sistemi operativi e i tantissimi aggiornamenti che vengono rilasciati ogni anno. Oltre alle classiche applicazioni e alle funzionalità presenti nella fotocamera, nella home o nella scheda impostazioni, ci sono altri elementi che potrebbero passare in sordina e non venire considerati.

Analizzando nel dettaglio la barra superiore dell’interfaccia, sia su Android sia su iOS, non sempre si riesce a riconoscere ogni singolo elemento. Di solito c’è l’orario, la batteria con la sua percentuale, la copertura di rete, l’eventuale connessione al Wi-Fi, brani o film in riproduzione. Ma se dovesse spuntare una N? Che cosa sta a significare? Fai attenzione, è bene non ignorarla perché potrebbe dire molto sul tuo telefono.

Cosa indica la lettera N sullo smartphone Perché è comparsa una lettera N nella barra superiore dello smartphone? Prima di scatenare falsi allarmi, precisiamo che non si tratta di un bug o di un malware che ha colpito il sistema operativo. Che cosa indica, dunque? La lettera N viene utilizzata per avvisare l’utente che è attiva la tecnologia NFC, acronimo di Near Field Communication. Si tratta di un sistema che dà modo ai dispositivi di scambiare i dati in modalità wireless quando messi a contatto. Sfruttando uno standard rapido, sicuro e praticamente impercettibile. Per fare qualche esempio pratico, l’NFC viene usato per i pagamenti contactless, per associare lo smartphone a dispositivi bluetooth, per lo scan dei biglietti e per programmare i tracker.