Hai comprato da Apple negli ultimi 10 anni? Potresti ricevere dei soldi

Chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 10 anni potrebbe aver diritto a un risarcimento, in base agli accordi di patteggiamento raggiunti dal marchio. La class action Lopez vs Apple, cui possono ancora aderire tutti gli utenti in linea con i requisiti, ha portato a una battaglia legale lunga e dispendiosa. Per questa ragione, pur continuando a negare ogni responsabilità, Apple ha deciso di scrivere la parola fine stanziando un fondo da 95 milioni di dollari per rimborsare gli utenti. Si tratta di un risarcimento a dir poco simbolico, visto che la stima massima è di 20 dollari a testa, importante soprattutto per la reputazione di Cupertino e il rapporto con la clientela.

Queste cause legali, infatti, non fanno altro che condizionare l’opinione pubblica, soprattutto quando i clienti avvertono minacce alla propria privacy. Nella class action, infatti, viene contestato l’ascolto non autorizzato di registrazioni private da parte di Siri, il celebre assistente vocale di iOs. Una delle tante accuse che contestano ad Apple una tutela inadeguata dei diritti degli utenti, rischiando così un importante danno d’immagine e di marketing. Il patteggiamento, che non è un’ammissione di colpa in questa ipotesi, permette di preservare il rapporto di fiducia con la clientela e gratificare gli utenti con un piccolo rimborso. La parte più importante sono più che altro le scuse ufficiali della compagnia e l’impegno a difendere con maggiore attenzione la riservatezza e la libertà degli utenti.

Siri e le accuse di spionaggio Il famoso assistente vocale di Apple è di nuovo coinvolto in una causa legale, accusato di spionaggio e violazione della privacy degli utenti. Ovviamente, a risponderne non può essere il virtuale Siri, bensì l’azienda di Cupertino che dovrebbe dimostrare di aver attuato tutte le precauzioni necessarie a tutela dei clienti. Pur di mettere fine a una controversia durata già 5 anni, tuttavia, Apple ha preferito scendere a patti e non compromettere la propria immagine pubblica ulteriormente. Nel mirino delle accuse, gli errori di lettura dei comandi da parte dell’assistente vocale, che potrebbe essersi attivato anche in caso di frasi differenti da “Ehi Siri” interpretate scorrettamente. In questo modo, Siri potrebbe aver ascoltato senza autorizzazione le conversazioni private degli utenti. Una lesione che Apple intende ristorare con un rimborso forfettario da 20 dollari.