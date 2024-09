Ha diverse proprietà ma vive per strada e chiede l’elemosina. La storia del mendicante miliardario indiano

Ci sono tantissime persone nel mondo che purtroppo vivono senza una fissa dimora per strada chiedendo l’elemosina. C’è anche chi decide di farlo per scelta riuscendo ad accumulare una fortuna. Come Bharat Jain, un uomo indiano che ha speso la sua vita vivendo per strada facendo l’elemosina.

Bharat nel corso della sua vita ha assunto una grande esperienza che l’ha portato a conoscere perfettamente i luoghi migliori e più strategici per ottenere di più dalle persone che circolavano per strada. Secondo lui, guadagna circa dalle 60.000 alle 75.000 rupie al mese, che equivalgono a uno stipendio compreso tra 700 e 900 dollari, semplicemente chiedendo soldi alla gente.

Una somma che con intelligenza ha deciso di investire. Negli anni Bharat ha accumulato una somma tale da permettersi di acquistare un appartamento e due negozi che adesso ha in affitto creandosi una rendita automatica mensile.

Nonostante sia riuscito ad acquistare un appartamento che vale 1,2 milioni di rupie (circa 15mila dollari) dove vive con la moglie, i due figli, suo fratello e suo padre, e 2 locali che affitta per 30.000 rupie al mese, la sua vita non è cambiata e continua a vivere per strada chiedendo l’elemosina alle persone. Bharat ritiene che quella è l’unica cosa che sa fare e non ha intenzione di cambiare la sua vita.

Ma ciò che ha fatto lui nella sua vita non vuole che venga ripetuto dai suoi figli. Per loro l’uomo ha chiesto e preteso che continuassero a studiare per non farli avere il suo stesso futuro. Ha investito a quanto pare somme ingenti per pagare gli studi ai suoi figli e garantirgli un futuro diverso iscrivendoli in una prestigiosa scuola indiana.

Anche se l’unica via per guadagnare che conosce è chiedere soldi per strada, Bharat è riuscito a trasmettere ai suoi figli che non è facile farlo, esporsi, avere il coraggio di chiedere soldi alle persone. Motivo per cui ha consigliato loro di non seguire il suo percorso e di impegnarsi per completare gli studi e ottenere una carriera professionale.

Un patrimonio ingente

Lui intanto, nonostante le proprietà che gli garantiscono una bella rendita mensile, prosegue il suo lavoro di mendicante per le strade dell’India. Oggi ha 54 anni e fa questo da quando era adolescente, almeno 40 anni. Chiede l’elemosina in posti strategici e molto frequentati di Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, come ad esempio la stazione ferroviaria. Sta lì dalle 10 alle 12 ore al giorno senza ferie o pause. Nonostante il suo aspetto umile, Bharat è un uomo ricco che si stima abbia accumulato un patrimonio di circa 1 milione di dollari. I suoi familiari spesso gli chiedono di smetterla di mendicare ma lui risponde che gli piace, non vuole rinunciare al suo stile di vita e lo fa non più per necessità ma per scelta.

