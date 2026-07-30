La “guerra” tra il miliardario Bernard Arnault e il giornale Le Monde, spiegata

È scoppiata una guerra tra il giornale francese Le Monde e il miliardario Bernard Arnault. Non un conflitto a suon di bombe, ma, per certi versi altrettanto temibilmente, che si combatte colpi di parole e lotta mediatica. La lunga inchiesta del quotidiano parigino ha messo in crisi la reputazione della famiglia Arnault, definita “il veleno nel cuore di Lvmh”, ricevendo prontamente risposta con un comunicato stampa altrettanto duro.

Come si può immaginare, data la visibilità e l’influenza di entrambi, la questione si è subito allargata a macchia d’olio e presto ha coinvolto anche la politica, che non ha mancato di cogliere l’occasione per dividersi sul rapporto tra la stampa e i potenti. Il tema principale è infatti proprio l’interferenza che gli uomini più ricchi del mondo possono esercitare sui media e, viceversa, il modo in cui la comunicazione può distruggere reputazioni e imperi. Ecco cosa sappiamo.

L’inchiesta di Le Monde sull’impero del lusso di Arnault

Le Monde ha pubblicato per sei giorni altrettanti articoli su Bernard Arnault, il risultato di una lunga inchiesta (realizzata dalle giornaliste Raphaëlle Bacqué e Vanessa Schneider) che ha analizzato a fondo l’impero del miliardario. Si va dalle capacità imprenditoriali all’influenza politica e mediatica di Arnault, senza tralasciare gli aspetti fiscali e la competizione tra i figli per la successione. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese ci sarebbero forti dispute tra i figli di Bernard Arnault per il futuro controllo dell’impero paterno, ma non è certo l’unico tasto dolente toccato dal giornale.

Quest’ultimo ha sollevato forti interrogativi sulle agevolazioni fiscali legate al mecenatismo artistico del gruppo, un tema su cui Lvmh ha ricevuto accuse pesanti. L’inchiesta ha infatti contestato l’uso dell’arte come strumento di marketing per ripulire l’immagine del gruppo (il cosiddetto artwashing) e aumentarne così il valore commerciale, ma non soltanto. In mezzo c’è anche una forte preoccupazione per la privatizzazione dell’arte e dei beni culturali, visto che la maggior parte delle grandi aziende sta acquisendo sempre più potere, oltre ovviamente alla citata questione fiscale.

Le aziende in Francia possono detrarre fino al 60% delle spese culturali dalle tasse, e secondo alcune ricostruzioni, tra cui proprio quella di Le Monde, questo meccanismo verrebbe utilizzato impropriamente per finanziare le proprie spese. La parte più scottante, però, riguarda inevitabilmente l’influenza politica esercitata da Arnault in Francia. Intanto, c’è il controllo diretto sulle proprie testate, un’ingerenza editoriale che verrebbe sfruttata per penalizzare gli avversari.

In secondo luogo il massiccio budget pubblicitario, che consentirebbe a Lvmh di scoraggiare critiche e inchieste da parte della stampa indipendente. In ultimo, ma non meno importante, i rapporti diretti con i leader francesi (e non solo) per ottenere politiche più favorevoli. Di fatto, è molto difficile ignorare un colosso come Lvmh, che ha un potere economico, occupazionale, di immagine e mediatico estremamente rilevante.

La risposta di Bernard Arnault e la guerra mediatica

Come anticipato, non si è fatta attendere la replica di Arnault, approdato per la prima volta su X con una lunga lettera di risposta all’inchiesta di Le Monde. Il miliardario ha rigettato tutte le accuse, difendendo la serenità della famiglia, l’impegno nella beneficenza e nel sostegno artistico, liquidando con sufficienza le insinuazioni sul controllo mediatico. La risposta di Arnault è stata parecchio piccata, ma più che entrare nel merito si è concentrata sul lavoro condotto dal quotidiano francese, screditando l’impegno dei giornalisti e declassando l’approfondimento a una marea di pettegolezzi.

Non è tutto, però, perché il miliardario ha anche sollevato dei dubbi sulla bontà delle intenzioni che hanno guidato l’inchiesta, accusando il giornale di aver volontariamente penalizzato la propria famiglia e il gruppo Lvmh, rispetto all’atteggiamento più aperto mostrato nei confronti di altri uomini d’affari. Arnault ha anche citato il fatto che suo genero, Xavier Niel, è un azionista di Le Monde per dimostrare l’assenza di interferenza mediatica. A tal proposito bisogna però anche dire che Le Monde mantiene una particolare struttura che ne garantisce l’indipendenza dal controllo editoriale degli azionisti, grazie a un gruppo di minoranza (Polo dell’indipendenza) che comprende giornalisti, lettori e membri di associazioni, nato dopo la crisi del quotidiano e rafforzato dallo stesso Niel.

Per Le Monde è anche un modo di difendersi dal ritiro dei ricchi budget pubblicitari dei marchi di Lvmh, mentre per Lvmh c’è la necessità di preservare un’immagine milionaria. Uno scontro tra due modelli opposti, dove Lvmh si scagiona facendo affidamento al proprio peso sull’economia, l’occupazione e l’artigianato francese, mentre Le Monde mette in guardia dalla centralizzazione del potere in quella che può essere vista come l’ultima famiglia reale francese.