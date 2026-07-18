Guerra in Medio Oriente, nuovi rincari per i carburanti. L’avviso degli esperti

I listini dei carburanti mostrano nuovi segnali di tensione, con una tendenza al rialzo che preoccupa consumatori e imprese. L’andamento dei prezzi alla pompa, legato alle oscillazioni del mercato petrolifero, risente in queste ore di una combinazione di fattori internazionali e dinamiche interne che escludono nuovi interventi da parte del Governo.

L’instabilità geopolitica in Medio Oriente condiziona fortemente lo scenario energetico, tanto che gli analisti del settore evidenziano come i timori per la sicurezza delle forniture stiano accelerando i rincari, spingendo le associazioni di categoria a fornire indicazioni precise sui tempi di rifornimento per limitare l’impatto economico immediato sui budget dei cittadini.

L’effetto Hormuz e le tensioni geopolitiche: perché il petrolio sale

Negli ultimi giorni la situazione in Medio Oriente sta vivendo una fase estremamente acuta, con il rischio di rallentamenti e blocchi lungo le rotte marittime e, in particolar modo, nello Stretto di Hormuz. Questa via d’acqua è fondamentale per il commercio globale, poiché vi transita circa il 20% della produzione mondiale di petrolio greggio.

La tensione si riversa direttamente sul costo dei carburanti. I mercati finanziari tendono infatti ad anticipare i possibili problemi di approvvigionamento, integrando il rischio geopolitico nelle quotazioni del barile di Brent, il punto di riferimento per l’Europa. L’aumento del costo della materia prima si ripercuote in breve tempo sui mercati all’ingrosso dei prodotti raffinati e, successivamente, sulla rete di distribuzione stradale.

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Perché gli esperti consigliano di fare il pieno adesso

Le analisi di diverse associazioni di tutela dei consumatori, come l’americana Automobile Association, e di esperti energetici concordano sulla strategia di fare rifornimento prima possibile. Questa indicazione si basa sul meccanismo di trasmissione dei prezzi. Esiste infatti un ritardo temporale fisiologico tra il rialzo del petrolio sui mercati internazionali e l’adeguamento dei listini da parte dei distributori al dettaglio.

I prezzi alla pompa non recepiscono istantaneamente i picchi del greggio, in quanto le compagnie tendono a smaltire prima le scorte acquistate a condizioni precedenti. Dunque, riempire il serbatoio in questa fase di transizione consente di sfruttare le tariffe antecedenti all’ultimo incremento dei mercati, posticipando in questo modo i rincari.

La linea del governo italiano: niente sconti sulle accise

I singoli Stati possono poi intervenire per diminuire l’impatto dell’aumento del carburante sulle tasche dei cittadini. Sul fronte italiano, almeno per il momento, le aspettative di un intervento pubblico per calmierare i prezzi sono state frenate dalle posizioni ufficiali dell’esecutivo. La struttura del prezzo finale dei carburanti in Italia è fortemente influenzata dalla componente fiscale, rappresentata dall’IVA e dell’accise.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’intenzione di non applicare sconti generalizzati sulle accise, una misura giudicata eccessivamente onerosa per il bilancio dello stato. La linea del governo prevede invece il monitoraggio dei prezzi tramite gli strumenti di trasparenza esistenti e l’eventuale stanziamento di supporti mirati esclusivamente alle fasce di reddito più basse o ai settori produttivi maggiormente esposti.

Come difendersi dal caro carburanti nella vita di tutti i giorni

In assenza di interventi fiscali o di una stabilizzazione del quadro internazionale, l’ottimizzazione dei consumi e le modalità di acquisto sono gli strumenti migliori per gli automobilisti per poter contenere la spesa.