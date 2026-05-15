A distanza di anni dal primo annuncio ufficiale, le informazioni confermate e non in merito a GTA 6 sono aumentate a dismisura. Speculazioni, fughe di notizie, ben due rinvii, ma ora sembra essere tutto pronto e confermato. Rockstar Games ha fissato il lancio ufficiale per il 19 novembre 2026, con milioni di videogiocatori pronti a tornare a Vice City vestendo i panni di Jason e Lucia.

Ma quanto costerà davvero GTA 6? Ci sono informazioni sui preorder? In realtà sì. Il colosso americano Best Buy avrebbe già comunicato ai suoi affiliati che i preordini partiranno il 18 maggio 2026, con il trailer 3 che potrebbe arrivare in contemporanea.

Vediamo insieme ogni informazione emersa sul videogioco di Rockstar Games tra costi di produzione, prezzo di vendita, data di uscita e cosa possiamo aspettarci dal sequel di GTA 5.

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Qual è il prezzo di GTA 6

Per il momento, Take-Two non ha ancora comunicato ufficialmente il prezzo ufficiale di GTA 6, lasciando il dibattito aperto fino all’apertura dei preordini. A parlarne è stato proprio il CEO dell’azienda produttrice Strauss Zelnick.

Stando alle sue dichiarazioni, il principio guida è che i consumatori pagano per il valore che Rockstar porta loro. E comunque, l’azienda cerca di farsi pagare meno del valore distribuito. Quindi l’obiettivo non è spremere al massimo il prezzo, ma offrire un prodotto che giustifichi l’investimento.

Nonostante la crescente inflazione e gli ingenti costi di sviluppo, pare che GTA 6 dovrebbe comunque costare circa 80 dollari, la fascia di prezzo rimasta identica dal lancio delle prime console next-gen.

La conferma arriva dalle previsioni di Bank of America, secondo cui un prezzo di 80 dollari aiuterebbe l’azienda a compensare gli elevatissimi costi di produzione. Anche perché il potenziale economico di GTA 6 è enorme.

Secondo Michael Patcher di Wedbush Securities, GTA 6 genererà 10 miliardi di dollari in tutto il suo ciclo di vita.

Quanto è costato GTA 6

A giustificare un eventuale aumento del prezzo di lancio sul mercato sono i costi enormi che Rockstar Games e Take-Two hanno dovuto sostenere per lo sviluppo di GTA 6. Secondo gli analisti, le spese vanno da 1 a 1,5 miliardi di dollari.

Questo budget, se confermato, rappresenterebbe un salto vertiginoso rispetto ai capitoli precedenti della serie e agli altri prodotti dell’azienda. GTA 5 era costato circa 250 milioni di dollari, Red Dead Redemption 2 poco più di 300. GTA 6 avrebbe quindi un budget significativamente incrementato, diventando uno dei videogiochi più costosi mai realizzati.

Sempre secondo alcune analisi, il secondo slittamento della data di uscita è costato a Rockstar Games circa 60 milioni di dollari in costi di sviluppo aggiuntivi. Numeri che derivano dalla necessità di perfezionare ogni dettaglio del gioco, a partire dalla grafica fino ad arrivare al gameplay, alle missioni e all’open world.

La cifra finale potrebbe persino salire a poco meno di 2 miliardi di dollari considerando il marketing. Per GTA 5 c’è stata una campagna pubblicitaria da 265 milioni di dollari e tutto lascia pensare che per GTA 6 verrà alzata ulteriormente la posta in gioco.

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Quando esce GTA 6

Da novembre 2025 a maggio 2026, fino ad arrivare alla data finale. Dopo due rinvii e tantissime critiche da parte dei videogiocatori, ora sappiamo con certezza che il 19 novembre 2026 uscirà GTA 6. Inizialmente il videogioco sarà disponibile solo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per poi arrivare su PC nel corso del 2027.

Mentre il countdown continua a scorrere, i fan si chiedono come mai Rockstar Games non si sia più fatta sentire ufficialmente e non abbia dato informazioni extra su GTA 6. Mancano solamente pochi mesi all’uscita sul mercato e la campagna di marketing non è ancora partita.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia bomba. Il gigante tech Best Buy avrebbe inviato a clienti e affiliati una comunicazione in cui si dice che i preorder partiranno dal 18 maggio 2026. Alcuni esperti hanno poi verificato l’email di affiliazione trapelata, scoprendo che le email provengono da Impact, uno dei maggiori mercati partner di affiliazione del settore.

Questo vuol dire che la notizia è molto credibile e che dunque anche il trailer 3 di GTA 6 potrebbe venire rilasciato lo stesso giorno. A conferma del tutto c’è il fatto che Take-Two Interactive ha una call con gli azionisti programmata per il 21 maggio in cui si parlerà dei risultati finanziari.

Quali edizioni di GTA 6 usciranno

Al momento del lancio, GTA 6 sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione per PC è prevista almeno 12-18 mesi dopo l’arrivo per console, probabilmente nel 2027 o nel 2028.

In realtà si tratta di uno schema storico e consolidato di rilascio da parte di Rockstar Games, che tradizionalmente porta i suoi titoli su PC con una certa distanza temporale.

E per quanto riguarda le edizioni? La versione standard costerà quasi sicuramente intorno agli 80 euro, mentre sono da attendersi edizioni premium con contenuti fisici o digitali extra come t-shirt, cappellini, mappe con spot segreti o bonus in denaro per GTA online che costeranno di più.

Che cosa sappiamo su GTA 6

A questo punto, facciamo un riassunto di tutte le informazioni confermate in merito a quello che sarà GTA 6. Torna il sistema con più protagonisti, come visto per GTA 5. In questa edizione tocca a Jason Duval e Lucia Caminos, due criminali che ricordano il celebre duo Bonnie e Clyde.

Lucia è uscita di prigione e vuole trovare una via d’uscita dalla criminalità con Jason. I due finiranno presto circondati da truffatori e verrano risucchiati nelle aree più oscure di Vice City.

Il gioco è ambientato nello stato di Leonida, destinata a essere la più grande e complessa mai realizzata da Rockstar. Vice City ospiterà interni visitabili molto più numerosi tra negozi, locali notturni e palazzi residenziali in cui i giocatori potranno interagire senza tempi di caricamento.

Secondo quanto trapelato da trailer e interviste ufficiali, la ruota delle armi tornerà e sarà accompagnata dal sistema Wanted a cinque stelle. L’AI migliorerà la polizia per rendere gli inseguimenti molto più complicati e con un sistema di riconoscimento delle tracce che perdurerà nel tempo.