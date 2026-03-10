Sin dagli albori, Google si è fatta riconoscere su smartphone per il suo Play Store aperto e capace di fornire maggiori libertà a utenti e sviluppatori. La differenza rispetto ad Apple e al suo App Store è lampante, ma presto le cose potrebbero cambiare.

Secondo gli ultimi piani, infatti, Big G a partire da settembre 2026 applicherà alcune nuove restrizioni per le app installate su Android. Una modifica sostanziale che potrebbe portare a un’importante diminuzione dei software messi a disposizione dell’utente finale. Ma per quale motivo succederà?

App di Android, da settembre cambia tutto

Tutte le app installate sui dispositivi Android certificati dovranno essere associate a uno sviluppatore registrato. Questa è la più grande novità che Google inizierà ad applicare già a partire da settembre 2026. Cosa vuol dire? Che le app potranno venire installate solo se il creatore ha superato una procedura di registrazione e di verifica con Google.

In Europa, la novità dovrebbe venire implementata nel 2027. Il tempo necessario per mettere alla prova questo regolamento aggiornato in altre regioni del mondo, così che tutto sia pronto per fornire benefici reali al consumatore finale.

Google ha anche tenuto a rispondere alle critiche degli utenti, sottolineando che questo passaggio non implica l’eliminazione completa del sideloading, ossia dell’installazione di app al di fuori del Play Store. In futuro, rimarrà possibile installare app da altre fonti, ma anche i loro sviluppatori dovranno sottoporsi a verifica.

Dalle prime informazioni, si dice che la procedura di registrazione prevederà il caricamento di informazioni di contatto come il numero di telefono, l’indirizzo e il documento d’identità. Sarà inoltre obbligatorio accettare i termini e condizioni della piattaforma. Infine, ci sarà una quota di registrazione pari a 25 dollari, che non verrà applicata però per i progetti amatoriali.

Aumenta la sicurezza degli utenti

Ovviamente l’obiettivo principale di questa nuova regola è di aumentare la sicurezza degli utenti. Sempre più spesso, i truffatori distribuiscono app modificate o false, che includono trojan bancari o pericolosi spyware.

La verifica obbligatoria dell’identità degli sviluppatori ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione delle persone dietro le app potenzialmente dannose. Oggi un developer con profilo bloccato a causa di frode può crearne uno nuovo in pochi istanti e continuare a usarlo senza limiti.

Ovviamente con la verifica dell’identità, per esempio tramite documenti ufficiali, sarà impossibile creare account usa e getta con nomi e contatti falsi. Google sostiene inoltre che i nuovi standard di sicurezza uniformi verranno applicati a tutte le app, indipendentemente da dove sono state installate.