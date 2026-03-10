Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Google diventa più severo. Queste app Android scompariranno

Pasquale Conte

10 Marzo 2026 - 00:22

Rivoluzione su Google, presto alcune delle app più amate sul Play Store di Android verranno rimosse. Ecco di quali si tratta e i motivi dietro la scelta.

Google diventa più severo. Queste app Android scompariranno

Sin dagli albori, Google si è fatta riconoscere su smartphone per il suo Play Store aperto e capace di fornire maggiori libertà a utenti e sviluppatori. La differenza rispetto ad Apple e al suo App Store è lampante, ma presto le cose potrebbero cambiare.

Secondo gli ultimi piani, infatti, Big G a partire da settembre 2026 applicherà alcune nuove restrizioni per le app installate su Android. Una modifica sostanziale che potrebbe portare a un’importante diminuzione dei software messi a disposizione dell’utente finale. Ma per quale motivo succederà?

leggi anche

Il Google Play Store cambia ancora. Tutte le novità per Android
Il Google Play Store cambia ancora. Tutte le novità per Android

App di Android, da settembre cambia tutto

Tutte le app installate sui dispositivi Android certificati dovranno essere associate a uno sviluppatore registrato. Questa è la più grande novità che Google inizierà ad applicare già a partire da settembre 2026. Cosa vuol dire? Che le app potranno venire installate solo se il creatore ha superato una procedura di registrazione e di verifica con Google.

In Europa, la novità dovrebbe venire implementata nel 2027. Il tempo necessario per mettere alla prova questo regolamento aggiornato in altre regioni del mondo, così che tutto sia pronto per fornire benefici reali al consumatore finale.

Google ha anche tenuto a rispondere alle critiche degli utenti, sottolineando che questo passaggio non implica l’eliminazione completa del sideloading, ossia dell’installazione di app al di fuori del Play Store. In futuro, rimarrà possibile installare app da altre fonti, ma anche i loro sviluppatori dovranno sottoporsi a verifica.

Dalle prime informazioni, si dice che la procedura di registrazione prevederà il caricamento di informazioni di contatto come il numero di telefono, l’indirizzo e il documento d’identità. Sarà inoltre obbligatorio accettare i termini e condizioni della piattaforma. Infine, ci sarà una quota di registrazione pari a 25 dollari, che non verrà applicata però per i progetti amatoriali.

Aumenta la sicurezza degli utenti

Ovviamente l’obiettivo principale di questa nuova regola è di aumentare la sicurezza degli utenti. Sempre più spesso, i truffatori distribuiscono app modificate o false, che includono trojan bancari o pericolosi spyware.

La verifica obbligatoria dell’identità degli sviluppatori ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione delle persone dietro le app potenzialmente dannose. Oggi un developer con profilo bloccato a causa di frode può crearne uno nuovo in pochi istanti e continuare a usarlo senza limiti.

Ovviamente con la verifica dell’identità, per esempio tramite documenti ufficiali, sarà impossibile creare account usa e getta con nomi e contatti falsi. Google sostiene inoltre che i nuovi standard di sicurezza uniformi verranno applicati a tutte le app, indipendentemente da dove sono state installate.

leggi anche

Come liberare spazio sul tuo telefono Android senza cancellare app
Come liberare spazio sul tuo telefono Android senza cancellare app

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Android
# Smartphone
# App

Seguici su

FT logo

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

Il piano dell’Italia per tagliare i costi delle bollette svelato dal Financial Times

Paghiamo la CO₂ due volte? Il piano che può riscrivere il mercato elettrico (…)

26 febbraio 2026

Chi possiede Bitcoin divorzia più spesso. L’analisi del Financial Times

Quando l’amore finisce e le crypto spariscono: perché la nuova frontiera dei (…)

24 febbraio 2026

Esclusivo. Eni cerca partner per entrare nel business miliardario del trading energetico

Eni svela i piani per il ritorno nel business più redditizio del settore. (…)

19 febbraio 2026

SONDAGGIO
Termina il 10/03/2026 Cosa ti preoccupa di più della guerra in Iran?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Samsung cede. Chiunque possieda un vecchio telefono Galaxy può rallegrarsi

Tablet e Smartphone

Samsung cede. Chiunque possieda un vecchio telefono Galaxy può rallegrarsi

Google sconsiglia di rispondere alle chiamate da questo numero

Tablet e Smartphone

Google sconsiglia di rispondere alle chiamate da questo numero

Correlato

Rivoluzione WhatsApp, presto l'app diventerà così

Tablet e Smartphone

Rivoluzione WhatsApp, presto l’app diventerà così