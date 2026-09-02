Goldman Sachs, 3 nuove azioni preferite: upside fino al +77%. Cacciato un titolo italiano

Goldman Sachs ha appena fatto un grande annuncio, di interesse soprattutto per chi va a caccia di occasioni sul mercato azionario.

La divisione di ricerca del colosso di Wall Street ha aggiornato la sua lista europea nota come “Conviction List – Directors’ Cut”, aggiungendo tre nuove azioni a quelle che consiglia agli investitori di acquistare. Dalla lista è stato però rimosso un titolo italiano quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari.

Goldman Sachs rimuove dalla lista delle sue azioni europee preferite il titolo ENEL. Non solo

A essere state rimosse sono state in particolare le azioni del colosso energetico guidato dal CEO Flavio Cattaneo ENEL.

Goldman Sachs ha cacciato dalla nuova lista, che si riferisce al mese di settembre, anche gli altri titoli azionari Wise Group, Hannover Re and Zalando,

Rimangono invece top picks le azioni Rheinmetall - colosso tedesco della difesa - che, secondo gli analisti, ha un margine di rialzo pari a +109%.

Altre azioni top picks sono Siemens, ASML Holding, HSBC e il colosso del private equity CVC Capital Partners.

Le 3 nuove azioni preferite di Goldman Sachs. Il margine di rialzo del 77% assegnato ai titoli Adyen

Le 3 new entry sono invece Adyen, società olandese di e-commerce e di servizi di pagamento con sede ad Amsterdam; RWE, gruppo tedesco attivo nel settore energetico e Talanx, compagnia di assicurazione tedesca.

A giustificare l’ingresso di Adyen nella lista delle top pick di Goldman Sachs è stato l’analista Mohammed Moawalla della banca di investimenti, che ha fatto notare come la piattaforma tecnologica integrata della società rappresenti un vantaggio competitivo, e che ha ricordato allo stesso tempo la crescita trainata dai nuovi clienti, sulla scia dell’avvio della partnership negli Stati Uniti con Toast e l’espansione di Shopify in Europa, oltre che grazie al lancio di nuovi prodotti e servizi.

Goldman Sachs ha aggiunto inoltre che Adyen, a suo avviso, riuscirà a beneficiare anche della crescita del commercio alimentato dall’intelligenza artificiale ’agentica’, sulla scia degli accordi di collaborazione che sono stati siglati con i campioni dell’intelligenza artificiale OpenAI, Google e Microsoft.

In più, le recenti acquisizioni, tra cui quella dell’azienda specialista nella fidelizzazione Talon.One e della piattaforma di fatturazione Orb, potrebbero ampliare ulteriormente l’offerta del gruppo.

La fiducia nelle azioni dell’azienda è tale che l’analista ha riconosciuto un upside pari a ben il 77%.

La seconda new entry nelle Top Picks di Goldman è la tedesca RWE: upside per le azioni del 28%

La seconda new entry nella top list di Goldman Sachs è il gruppo energetico tedesco RWE, a cui Goldman Sachs ha attribuito un target price pari a 75 euro, che implica un margine di rialzo pari a +28%.

A promuovere il titolo è stato l’analista Alberto Gandolfi, che si è riferito prima di tutto alla trasformazione in atto del gruppo quotato alla Borsa di Francoforte, da società elettrica tradizionale a “potenza energetica verticalmente integrata”, sulla scia degli investimenti nelle reti e in vista di potenziali operazioni nel settore dei data center in Europa e negli Stati Uniti.

Gandolfi ha indicato come fattori di sostegno i maggiori rendimenti delle rinnovabili negli Stati Uniti e i potenziali profitti derivanti dal GNL statunitense, motivando la propria fiducia anche con i meccanismi di remunerazione della capacità che stanno emergendo nell’Europa centrale; per la precisione, con quegli strumenti di aiuti finanziari con cui i governi remunerano i produttori di energia affinché mantengano disponibile una capacità elettrica affidabile.

Secondo l’analista, tali meccanismi potrebbero aggiungere 300-400 milioni di euro di utili ante imposte entro il 2032-2033 a favore di RWE.

Altro elemento che ha convinto Goldman Sachs a fare entrare nella sua lista le azioni RWE è stato l’aumento della partecipazione del gruppo fino al 55% nel capitale dell’operatore tedesco delle reti Amprion: operazione che dovrebbe rendere il mix degli utili più regolamentato e prevedibile.

In generale, Goldman Sachs prevede che le reti elettriche rappresenteranno circa un terzo degli utili del gruppo entro il 2029, rispetto al 23% del 2025, contribuendo a ridurre il costo del capitale.

Talanx, terza new entry nella lista delle top pick, in vista di eventuale ingresso nel DAX

La compagnia assicurativa tedesca Talanx è la terza new entry nella lista delle azioni preferite di Goldman Sachs, che ha osservato che il gruppo può contare su una struttura dei costi contenuta e su 6 miliardi di euro di riserve di resilienza per sostenere la crescita degli utili, anche in presenza di un allentamento dei prezzi nei segmenti della riassicurazione e delle assicurazioni corporate-specialty.

In particolare, l’analista di Goldman Sachs Andrew Baker ha scritto che la divisione Retail International di Talanx, focalizzata sulle assicurazioni per privati e imprese al di fuori della Germania e responsabile del 23% degli utili, rimane un “motore di crescita sottovalutato”.

La divisione opera in mercati assicurativi caratterizzati da una crescita più rapida e da una minore penetrazione, tra cui Polonia e America Latina, dove Talanx è il secondo operatore.

Baker prevede che i premi lordi contabilizzati dalla divisione cresceranno dell’8-10% l’anno tra il 2026 e il 2030, rispetto a circa il 3-6% dei concorrenti nei mercati sviluppati, mantenendo al contempo una disciplina nella sottoscrizione dei rischi.

Assegnando al titolo un target price di 141 euro, con un potenziale rialzo del 13%, Baker ha inoltre indicato ulteriori opportunità legate ad almeno 5 miliardi di euro di capacità per operazioni di M&A, oltre alla possibile futura inclusione di Talanx nel DAX, l’indice benchmark della Borsa di Francoforte.