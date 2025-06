Gli 11 Paesi dove non si pagano tasse sulle criptovalute. La MAPPA

Esistono dei veri e propri paradisi fiscali per le criptovalute e in ben 11 Paesi, di cui 5 in Europa, non si pagano le tasse. In altri Stati, invece, l’aliquota arriva anche al 50%.

L’Italia si colloca poco oltre la media europea (20%) con il 26%, ma ci si prepara all’aumento al 33% previsto per il 2026.

La classifica della tassazione emerge dal trentasettesimo rapporto Eurispes, pubblicato lo scorso 29 maggio per quel che riguarda le criptovalute.

Tassazione criptovalute, i Paradisi fiscali europei

Sono 11 i Paesi nel mondo che non applicano tassazione delle plusvalenze da criptovalute e 5 si trovano in Europa. Nel vecchio continente il quadro fiscale per le cripto attività non è affatto omogeneo e si passa da Paesi che non applicano nessuna imposta a Paesi come Germania e Danimarca dove le aliquote sono al 50%.

Questi sono gli estremi di un quadro fiscale variegato dove nel mezzo si trovano Paesi che applicano sistemi forfettari, progressivi e fissi con un’aliquota media che è di circa il 20%.

Malta, Cipro, Lussemburgo, Belgio ed Estonia sono i paradisi fiscali europei per le criptovalute: in questi cinque Paesi non è prevista nessuna imposta sulle plusvalenze delle criptoattività.

I Paesi che applicano sistemi forfettari sono i Paesi Bassi al 33%, la Francia e la Svezia al 30% e la Bulgaria al 10%. I sistemi progressivi sono applicati in Repubblica Ceca che prevede una tassazione al 15% fino a 70.000 euro e al 23% per quello che eccede questa soglia.

Nella seguente tabella riassumiamo quella che è la tassazione prevista in Europa per le criptovalute.