Giappone: chi è Shinzo Abe e perché è stato vittima di un attentato

Sono disperate le condizioni di Shinzo Abe, l’ex primo ministro del Giappone che è stato gravemente ferito da due colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio elettorale nella cittadina di Nara, nella parte centro-meridionale del Paese.

Abe, 67 anni, è stato colpito alle spalle da distanza ravvicinata al collo e alla schiena. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, con i media giapponesi che hanno spiegato come il politico “sembrerebbe non mostrare segnali vitali”. Al momento non sono stati diramati ulteriori bollettini medici.

L’attentato è avvenuto alle ore 11.30 locali, quasi l’alba in Italia, con Shinzo Abe che si trovava a Nara per sostenere un candidato locale del Partito Liberal Democratico, una forza politica conservatrice che da anni è ininterrottamente alla guida del Giappone.

Le forze di polizia avrebbero arrestato il presunto attentatore di Shinzo Abe: si tratta di Tetsuya Yamagami, un ex militare di 41 anni residente proprio a Nara, che avrebbe ammesso di aver sparato all’ex primo ministro per ucciderlo in quanto insoddisfatto del suo operato.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, non sarebbe da escludere che dietro il gesto di Yamagami ci sia l’ombra dell’estremismo politico-religioso.

Chi è Shinzo Abe: la biografia

Come si è diffusa la notizia dell’attentato, tutto il mondo politico si è stretto intorno alla figura di Shinzo Abe, senza dubbio il politico più influente degli ultimi anni in Giappone.

Abe è nato nel settembre del 1954 a Nagato, una piccola città nel Sud del Paese. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche, ha iniziato a lavorare in un’azienda prima di lasciare il posto per iniziare una carriera politica all’interno del Partito Liberal Democratico.

La gavetta è stata lunga ma alla fine Abe, considerato una degli esponenti più nazionalisti del Pld, è riuscito a scalare le gerarchie del partito dopo essere stato eletto per la prima volta parlamentare nel 1993.

A seguito delle elezioni parlamentari del 2005, nel settembre 2006 a 52 anni viene nominato primo ministro del Giappone, il più giovane nella storia del Sol Levante dai tempi di Fumimaro Konoe durante la Seconda guerra mondiale.

La sua prima esperienza come primo ministro è durata solo un anno, ma successivamente Shinzo Abe ha guidato il Giappone dal 2012 al 2020 quando si è dovuto dimettere per problemi di salute: tutta colpa di una rettocolite ulcerosa che affligge il politico nipponico fin dall’adolescenza.

Dopo l’attentato subito l’8 luglio 2022 a Nara, Abe adesso sta lottando tra la vita e la morte, con le sue condizioni di salute che stando alle autorità locali sarebbero disperate.